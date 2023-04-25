我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

行銷、科技、醫療健保產業 「遠距職缺」招工中

編譯陳盈霖／綜合報導
愈來愈多員工希望上班時間、地點有更大的靈活性。(Annie Spratt/Unsplash)
愈來愈多員工希望上班時間、地點有更大的靈活性。(Annie Spratt/Unsplash)

NBC4電視台報導，儘管一些公司正縮減員工上班的靈活性，但根據Monster 2023年1月，針對1000多名員工進行的調查顯示，近半數員工希望在工作地點與時間上有更大彈性。

遠距就業市場競爭也更加激烈。目前招募用戶營運助理等職缺的Yelp表示，2022年6月公司完全轉為遠距辦公以來，一般行政職缺申請數量比2019年增加200%。

除了Yelp之外，根據FlexJobs數據，技術、行銷和醫療健保等相關產業許多公司，採遠距、在家或混合上班模式：

1.  2021年啟動上述模式的HubSpot，員工有三種靈活的工作選擇，每周進辦公室三天或更久、每周進辦公室不超過兩天或遠距工作。

該公司相關職缺有客戶主管、產品設計師等。

2. 社群媒體公司Reddit 2020年10月轉為永久性混合工作模式，員工可靈活的在任何想去的地方工作。目前招聘合作夥伴關係經理等。

3. 音樂、串流媒體公司Spotify於2021年2月啟動遠程、線下和混合辦公選擇。近期職缺有全球品類開發官、合作夥伴負責人等。

4. 旅遊產業Airbnb也在2022年4月開啟「在任何地方生活和工作」模式，員工可遠距或到公司上班，還可選擇每年在170多個國家／地區工作最多三個月。目前職缺有法律顧問、高級職員等。

5. 科技產業Dropbox 2021年4月啟動「虛擬優先」計畫，員工九成時間可遠距工作。職缺有資深手機軟體工程師、戰略採購助理等。

6. 保險產業Allstate員工自2020年初以來，可選擇在家或辦公室工作。職缺有醫療保險福利顧問、行銷分析等。

7. 社交媒體Pinterest 2022年4月推出PinFlex模式，員工可在全美50個州或擁有分公司的國家工作。每年需到辦公室一次。職缺有產品分析師等。

8. 科技公司Instacart 2022年5月起，允許超過70%員工選擇在家、在辦公室或混合工作。職缺有產品設計師、商業顧問等。

9. 網路電信公司Verizon 2021年2月啟動Work Forward計畫，允許員工在家、在工作場所或混合工作，目前招聘首席安全架構師、用戶體驗研究經理等。

醫療保險 社群媒體 就業

上一則

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

下一則

加州眾議員方樹強推動 嚴管槍枝3法案 檢察長力挺

延伸閱讀

裁員頻傳…矽谷科技業仍強勁 「台灣可找角度切入」

裁員頻傳…矽谷科技業仍強勁 「台灣可找角度切入」
富裕人口外遷 加劇灣區「厄運循環」

富裕人口外遷 加劇灣區「厄運循環」
遠距實體混合上班成趨勢 雇主傷透腦筋

遠距實體混合上班成趨勢 雇主傷透腦筋
遠距工作 灣區交通堵塞未解 駕駛年花97小時堵車

遠距工作 灣區交通堵塞未解 駕駛年花97小時堵車
UCLA：好萊塢多元性 不進反退

UCLA：好萊塢多元性 不進反退
老闆不愛 美大城市遠距工作仍增加 未來變化要看這件事

老闆不愛 美大城市遠距工作仍增加 未來變化要看這件事

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56
參與安排中美公民假結婚拿綠卡的華女王秀蘭（Wang ‘Cindy’ Xiulan）17日被判刑24個月緩刑。（Pexels）

洛縣華女安排假結婚拿綠卡 被判緩刑24個月

2023-04-18 13:59

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅