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歷史拼圖／歷經180年 奇諾牧場的前世今生

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
聖伯納汀諾縣奇諾市、奇諾岡市所在土地，在180多年前是名為「奇諾的聖塔安那牧場」。（記者啟鉻／攝影）
聖伯納汀諾縣奇諾市、奇諾岡市所在土地，在180多年前是名為「奇諾的聖塔安那牧場」。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸帝國（Inland Empire ）聖伯納汀諾縣列為加州歷史地標的「奇諾的聖塔安那牧場」（ Rancho Santa Ana del Chino ），講述的是現今奇諾市（Chino）和奇諾岡市（Chino Hills ）是如何發展來的歷史。而追溯180多年前，這兩個城市所在土地是一個大規模的牧場，名為「奇諾的聖塔安那牧場」（以下簡稱：奇諾牧場）。

奇諾牧場是墨西哥統治時期於1841年贈予一位當地達人魯格（Antonio Maria Lugo ）的土地，面積2萬2193畝，在今天的聖伯納汀諾縣境內，牧場土地上後來建立了奇諾市和奇諾岡市。

魯格後來將牧場轉讓給女婿威廉姆斯，成功地放牧數千頭牛。威廉姆斯最初在洛杉磯定居經商，1842年，妻子就是魯格的女兒去世後，他又獲得墨西哥官員贈與的額外土地。威廉姆斯成功地經營了奇諾牧場多年，他將來自牛身上的加工產品送到聖彼諸灣碼頭交易，逐漸積累財富。

美墨戰爭期間，奇諾牧場還發生了著名的「奇諾之戰」（Battle of Chiino ）。當時威廉姆斯和一些人被墨西哥加利福尼亞的民兵包圍。威廉姆斯的姊夫命令放火燒毀住宅，他們最終被俘並扣留幾周，後達成協議獲釋。

美墨戰爭後，加利福尼亞割讓給美國，淘金熱讓威廉姆斯通過牛肉交易更加發了大財，但也引發侵占贈與土地糾紛。因此，1851年國會通過加利福尼亞土地賠償法案。

威廉姆斯在1856年去世後遺產由兩個女兒共同繼承。牧場後來成為Butterfield Overland郵件的一個車站。多年後，一位來自亞利桑納州礦主購買了奇諾牧場和額外土地，並進一步擴大面積，用於發展畜牧業。1887年經濟繁榮期間，他將2萬3000畝土地分成小型牧場，將部分土地建為「奇諾鎮」。計劃在奇諾地區開設一家甜菜加工廠以及其它項目。由於經濟大蕭條影響，項目開發都未實現。

奇諾牧場1893年賣給一位來自San Luis Obispo的地產大亨，兩年間再次轉手。至1900年，一個由舊金山和洛杉磯投資家組成的集團收購了牧場，並重新規劃奇諾城區。1910年，奇諾正式成立城市。隨著時間發展，舊牧場的部分土地出售增速，而主要開發階段是在第二次世界大戰後發生。加州州府收購土地設立男子、女子和少年監獄，增設奇諾機場。1980年代末再次出現發展熱。奇諾岡市從原先牧場西部脫離，1991年正式建市。

威廉 墨西哥 加州

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