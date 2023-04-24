低收入家庭再減稅提案 加州府庫短少11億

根據目前加州收入所得稅抵免法令，所得稅申報民眾年收入於三萬元以下者，可領取一元至3400元不等的稅捐抵免。（Getty Images）

加州 眾議員吉普森 (Mike Gipson) 與桑提雅哥 (Miguel Santiago) 提出法案，分別繼續擴大加州收入所得稅抵免 (Earned Income Tax Credit) 以及幼童稅捐抵免 (Young Child Tax Credit)。然而在加州今年會計年度面臨225億元至250億元赤字的情況下，吉普森與桑提雅哥所提稅捐抵免法案每年將耗費府庫11億元收入。

非牟利機構經濟安全計畫主任歐拉 (Teri Olle) 指出 ，低收入 民眾急需稅捐抵免，他們所面臨的經濟困境與疫情 期間同樣嚴重。在目前持續通貨膨漲情形下，油價、食品花費，種種生活必需品遠比疫情期間昂貴，許多政府於疫情期間協助低收入民眾的政令期限已到，政府必須注意低收入民眾所面臨嚴重經濟挑戰問題。

根據目前加州收入所得稅抵免法令，所得稅申報民眾年收入於三萬元以下者，可獲一元至3400元不等的稅捐抵免。

根據加州稅務局 (the Franchise Tax Board) ，2002年期間，共有360萬名加州人領到所得稅抵免，約83%合格民眾獲得300元以下的稅捐抵免。

加州所得稅抵免設計主旨為鼓勵民眾繼續工作，因此如果申報民眾所得稅愈接近上限三萬元，抵免金額也愈高。因此如果2022年家有三個小孩，收入只有200元者，只能得到67元所得稅抵免。如同樣情形下，年收入增加到9000元者，所得稅抵免將增加到3417元。

然而如果收入達到上限三萬元者，僅能取得一元所得稅抵免，無論家中非獨立小孩人數，年收入超過三萬元者則無法得到任何抵免。

吉普森所提AB 1498法案將所得稅抵免最低額從一元提高到300元，而且無論家中有多少小孩，凡收入少於三萬元者，均可申請所得稅抵免。

另外根據加州目前兒童稅捐抵免，所得稅申報人如家中有一名六歲以下幼童，可得到1083元幼童稅捐抵免，如小孩六歲以上，將失去申請這種稅捐抵免的優惠。

桑提雅哥所提AB 1128法案將提高家有未獨立兒童年齡者申請稅捐抵免上限，將原來未獨立兒童年齡六歲上限提高到18歲，如果尚未獨立家屬仍在就學中，則可以繼續提高到23歲。

此外根據AB 1128法案，如果家中為獨立成員罹患殘障問題，則無論年齡大小，仍將可申請兒童稅捐抵免。