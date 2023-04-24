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最高院裁決FDA批准墮胎藥美服培酮決定有效 紐森：方向正確

編譯組／沙加緬度23日電
州長紐森指出，聯邦最高法院決定保護使用墮胎藥，方向正確。（Getty Images）
州長紐森指出，聯邦最高法院決定保護使用墮胎藥，方向正確。（Getty Images）

聯邦最高法院日前初步決定，在聽審完畢之前，美聯邦食品與藥物管理局 (FDA) 批准墮胎藥美服培酮 (mifepristone) 的決定仍然有效。FDA早在20年前即批准合法使用美服培酮墮胎藥。

加州州長紐森聞訊後，於一項書面聲明指出，聯邦最高法院決定保護使用墮胎藥，方向正確。目前最高法院遵循科學、數據，與法律，而非與政治發展毫不相關的極端意識，作出相關決定。

紐森並於記者招待會中強調，州府要讓民眾清楚，將堅決對最高法院的決定作出適當因應。

紐森在州眾議會議長雷登 (Anthony Rendon) 、州參議會臨時議長阿金斯 (Toni Atkins) 、加州檢察長邦塔 (Rob Bonts) 、婦女立法黨團主席參議員史金納 (Nancy Skinner) ，以及其他高階民主黨官員支持下，宣布將繼續立法因應最高法院有關墮胎的相關裁決。根據報導，紐森將立法保護開發墮胎藥品的藥劑師，並將加強加州墮胎藥品的供應鏈，然紐森在記者會中並沒有回答有關加強供應鏈的細節。

婦女立法黨團主席史金納與州眾議員阿貴亞-柯里 (Cecilia Aguiar-Curry) 亦發表共同聲明指出，美服培酮應當繼續保持其合法地位，需要的婦女可以使用，如果聯邦最高法院試圖禁止這種已經食品藥物管理局認定安全的藥物，她們將聯手反對。

聯邦最高法院有關美服培酮的裁決對FDA與美服培酮製造業均為正面性回覆。史丹福大學法學院教授葛理力 (Henry Greely) 表示，最高法院決定繼續維持美服培酮藥品合法地位，必須考慮以下條件，即反方是否能夠贏得上訴，如果藥品合法化遭否決，反方是否會蒙受重大傷害，以及對其他人士可能產生的傷害等等。

加州檢察長邦塔於書面聲明中強調，州府將繼續保護對墮胎的法律相關挑戰。他對聯邦最高法院最近決定表示，希望這個決定將會對美國帶來更美好的未來。

聯邦最高法院挑戰FDA決定受到德州聯邦法院先前一項裁決影響。聯邦最高法院裁決，將影響美國各州的相關政策發展，因此加州議會決定繼續防止德州聯邦法庭對墮胎權所構成的威脅。

加州已作好保護婦女墮胎權的各種準備，用以因應聯邦法院各項不利墮胎權相關裁決，可是加州州府並沒有參與華盛頓州東區所提的相關訴訟，此即無論聯邦最高法院裁決為何，民主黨掌權的17個州與哥倫匹亞特區內仍可繼續合法使用美服培酮。

墮胎 加州 紐森

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