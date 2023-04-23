科奇拉音樂節 大麻充斥水超貴

這樣一杯檸檬水要18元。（記者張宏／攝影）

科奇拉音樂節萬物皆貴，水比食物貴，2哩路打車分三段收費，人均45元。每年4月都會在南加 內陸地區印地歐(Indio)舉行的科奇拉音樂節(Coachella Music and Arts Festival)創立至今，每年都吸引20萬民眾前往朝聖。但是活動的花銷卻不是一般人所能承受的。除去昂貴的門票和酒店住宿，在沙漠地區飲料比食物還貴，且從停車場到場地近兩哩的路程如果打車，每人需要45元。

一名觀眾腰上掛著好幾個水袋。（記者張宏／攝影）

音樂節的第二周迎來南加久違的高溫天氣，在沙漠地區溫度飆升到華氏100度，來自四面八方的人聚集在這裡。雖然很多人衣著清涼，但是在如此炎熱乾燥的戶外，補水是第一要務。而沙漠裡最貴的就是水，華人 Tina劉說，現場有不少賣飲料的攤位，她想買一杯飲料解渴。結果結帳的時候發現一杯飲料竟然要18元左右，而一個雞肉漢堡的價格也不過19元，薯條都比飲料便宜。她當時都驚呆了，這只是一杯檸檬水，雖然是大杯，但杯內多數都是冰塊。

如果自己花錢買飲料，這一天下來光是喝水就要花上近百元。（記者張宏／攝影）

不過音樂節的常客則是有備而來，一名觀眾腰上掛著好幾個水袋。他說，現場有免費接水的地方，帶著水袋，想裝就能無限量裝。如果是自己花錢買飲料，這一天下來光是喝水就要花上近百元。

華人Elisa還摸出獲得免費瓶裝水的門道，她說，通常演出站在前面的觀眾都能獲得免費瓶裝水，因為現場人數眾多，主辦方擔心擠在最前面的人脫水，所以會提供水給他們。

有聰明的商家騎著電動三輪車，等候在路旁載客。（記者張宏／攝影）

不僅飲料貴，這裡最貴的是交通。華人Flora說，這麼熱的天氣從停車場走到演出場地也是一次體力的考驗，一路黃沙漫天，一邊走還要一邊吃土。所以有聰明的商家騎著電動三輪車在路旁載客。但這一段不到2哩的路被分成三段，每一段要坐不同的電動車 ，且按人頭收費，每人15元。一輛車大概能坐五個人，全程坐下來每個人要花費45元，堪稱最貴的打車。她詢問司機一天能掙多少錢，司機說，掙多少都不嫌多。

科奇拉音樂節周邊商品非常豐富，有參加音樂節各個藝人的T恤、帽衫、褲子等。（記者張宏／攝影）

科奇拉音樂節周邊商品非常豐富，有參加音樂節各個藝人的T恤、帽衫、褲子等，價格從15元到百元不等。華人孫小姐買了500多元的周邊商品，她說，來音樂節總想買一個紀念品，和其他物品相比，這裡的周邊商品價格算比較公道的。像Blackpink的周邊商品，她在淘寶買的贗品都要70多元到80多元，這裡正品也不過70元。