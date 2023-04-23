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加州禁天然氣卡關 已立法城市很為難

編譯廖宜怡／綜合報導
上訴法院駁回柏克萊禁止使用天然氣設備的法令，引發各界對美國數十項已通過的類似法令的討論。（Getty Images）
上訴法院駁回柏克萊禁止使用天然氣設備的法令，引發各界對美國數十項已通過的類似法令的討論。（Getty Images）

隨著愈來愈多城市通過禁止在新建住宅中安裝天然氣設備的法令，加州停止使用天然氣似乎已是大勢所趨，灣區監管單位也準備在未來幾年內禁止住宅安裝新的天然氣暖爐和熱水器，加州空氣品質管理機構也計畫起草類似的規定，將在2030年前全面禁止銷售天然氣暖爐和熱水器。

然而，這股氣勢最近遭遇了挫折。聯邦第九巡迴上訴法院（Ninth U.S. Circuit Court of Appeals）上周裁定，柏克萊開全美先河頒布的新建築禁用天然氣設備的法令超越其權限。

但是，上訴法院對在1975年能源危機期間通過的「美國能源政策與保護法」（U.S. Energy Policy and Conservation Act）的解釋，也引發各界對加州和全國數十項地方除碳政策的討論。

不同意法院裁決的柏克萊加大環境法教授法柏（Dan Farber）說：「法院的裁決沒有明顯的錯誤，但我認為它並不明確。」

多年來，地方政府透過去除建築物碳氣來減少溫室氣體的行動，使緊張局面不斷加劇。一方面，加州70多個城市和紐約、西雅圖等城市的領導人，都利用地方權力設定建築法規，鼓勵和要求新建築使用電器取代天然氣設備。

不過，其他地方領導人卻採取保護人們熟悉的家用設備的立場，同時保護與石油和天然氣有關的經濟利益。

自然資源保護委員會（Natural Resources Defense Council）表示，美國至少有20個州已經通過或正在考慮阻止像柏克萊這類禁止使用天然氣的法令。

密西根大學（University of Michigan）公共政策學院政治學家拉比（Barry Rabe）表示，這些對立的觀點提出了一個重要的問題：哪些層級的政府有權制定能源和氣候政策？聯邦法律是意味著地方政府無權制定影響家用設備使用的法律？

第九巡迴法院法官歐斯甘連（Diarmuid O’Scannlain）表示，他同意法院多數法官的意見，但承認，當聯邦權力勝過地方控制時，法律會出現混亂。

根據加州能源委員會的數據，住宅和商業建築排放的溫室氣體約占加州所有溫室氣體排放量的四分之一。

天然氣 加州 柏克萊加大

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