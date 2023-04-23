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科奇拉音樂節 酷熱戴口罩為防大麻與塵土

記者張宏／洛杉磯報導
現場還是有不少人戴著口罩，有人甚至戴上N95口罩。（記者張宏／攝影）
現場還是有不少人戴著口罩，有人甚至戴上N95口罩。（記者張宏／攝影）

科奇拉音樂節(Coachella Music and Arts Festival)每年４月都會在南加內陸地區上演，雖然是戶外音樂節且南加疫情已解封，但現場還是有不少人戴著口罩，有人甚至戴上N95口罩。在氣溫華氏100度的戶外戴這樣密封性強的口罩並不好受，但其背後另有隱情，原來是為了防塵和不想聞刺鼻的大麻味。

加州大麻合法後，在音樂節和演唱會這樣的場所更是大型的抽麻現場。（記者張宏／攝影）
加州大麻合法後，在音樂節和演唱會這樣的場所更是大型的抽麻現場。（記者張宏／攝影）

音樂節在一大片戶外區域舉行，現場分成不同的舞台，來自四面八方數萬人聚集在這裡。因為天氣炎熱，所以現場很多男性赤膊，女性也穿著清涼。但在穿越少越涼快的高溫下，還有人戴著口罩甚至是N95口罩，其中不乏華人。

加州大麻合法後，在音樂節和演唱會等場所形同大型抽麻現場。（記者張宏／攝影）
加州大麻合法後，在音樂節和演唱會等場所形同大型抽麻現場。（記者張宏／攝影）

來自亞凱迪亞的華人王小姐全程戴著口罩，她說，戴口罩不是擔心被傳染新冠，而是為了少吃土和少抽一些二手大麻。現場不論白天還是黑夜，時不時飄來氣味難聞的大麻味，感覺隨便經過一個人都好像在抽大麻。自從加州大麻合法後，在公共場合時常會聞到大麻味。在音樂節和演唱會這樣的場所，更是形同大型抽麻現場，這對那些不抽大麻的民眾來說可謂是痛苦的嗅覺經歷，整晚下來頭昏腦脹。

一名全程戴著N95口罩的男生表示，他這次是吸取上次經驗，這裡漫天黃沙，風中都是塵土，一天下來鼻子裡都是黑的，頭髮衣服上都是草屑。戴上防塵的N95能減少吸入太多的塵土，當然也能阻隔一些大麻味。大麻味比菸味更加刺鼻，讓人難以忍受，但是現場抽大麻的人太多了，想找一個能呼吸新鮮空氣的地方都不太可能。只能戴著口罩，但時不時還是要偶爾摘一下透個氣，不然真的會暈倒。

大麻 口罩 南加

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