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法院可要求精神病患治療 紐森新計畫 人權團體反對被駁回

編譯組／綜合外電報導
加州最高法院駁回民權團體撤銷紐森精神健康法院計畫的要求。 （美聯社）
加州最高法院駁回民權團體撤銷紐森精神健康法院計畫的要求。 （美聯社）

州最高法院19日對阻止由州長紐森（Gavin Newsom）發起的一項法律的要求予以駁回，該法律要求數以千計的加州精神病患者接受法院命令的治療，殘疾人權利團體稱這一計畫將任意迫使人們接受治療，並侵犯他們的隱私和自主權。

紐森關於建立社區援助、康復和賦權法庭，簡稱CARE Court的立法，計畫於10月在舊金山和其他六個縣生效，並在2024年12月前在該州其他地區生效。它將允許家庭成員、保健工作者及警察等人士，將患有精神分裂症或其他一些精神病的人轉介給新建立的法院系統。

那些被法官發現需要接受他們未受的治療，並且不能安全地自理生活或對他人構成威脅的人，可以被命令接受治療，並在需要時被安置住所，服務由所在縣提供。

病人若被發現不合作，可以被拘留三天並進行精神評估。紐森估計有7000至1萬2000人將會接受治療。

州長說，CARE Court將為相對較少的患有嚴重精神疾病的人提供治療，這些人一直循環往來於監獄、醫院及街頭。但加州殘障權利團體（Disability Rights California）和其他倡導團體說，該計畫將迫使許多人因不確定的原因接受治療，而保障措施卻很少。

該組織說，新的法律對增加心理健康護理或解決無家可歸問題毫無幫助，反而會 「剝奪無家可歸的加州人選擇自己的心理健康治療和住房的自主權，威脅到他們的自由」。申請文件還說，把精神分裂症作為非自願治療的一個理由，是對非裔的歧視，因非裔患這種疾病的比例過高。其他民權團體也指責該計畫 「損害了所針對的人的權利；延續了制度性的種族主義。

但紐森的辦公室說，這些團體對新法律的表述是錯誤的。州長辦公室告訴法庭，新系統提供了 「一個非羈押的、基於社區的、包容性的民事程序，為那些有嚴重需要的人提供心理健康護理，並可能從干預中受益」。該文件引用了該立法的共同作者，州參議員溫伯格（Thomas Umberg）的話，他說個人 「不能被迫參與 CARE Court」。

最高法院周三在一份只有一句話的法庭令中拒絕了干預的請求，沒有評論或表示異議。加州殘疾人權利組織稱感到失望，並正在評估其他選擇。

加州 紐森 心理健康

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