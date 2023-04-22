我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

記者劉子為、朱敏梓、陳開／洛杉磯報導
粉絲們徹夜排隊（世說新聞團隊/攝影）
粉絲們徹夜排隊（世說新聞團隊/攝影）

4月17日深夜，在南加Anaheim的一處場所，近500人露宿街頭，其中大多數還是妙齡少女，有人裹著毯子倒地熟睡，有人興致勃勃聊天，狀若新遊民。不過，他們是為了參加偶像團體演唱會正在徹夜排隊。

（視頻來源：世說新聞團隊）

4月17日深夜有人爆料，在安納罕(Anaheim)的Honda Center門口大排長龍。世說新聞團隊立即驅車現場，只見場館北門外地上睡滿了人，繞場半圈隨處可見折疊椅、睡袋、毯子等裝備，但在此風餐露宿的並非遊民，大多是妙齡少女，許多人看上去是高中生和大學生。通過走訪了解，她們在此打地鋪，是為了18日晚上的演唱會排隊。這場演唱會的表演者是韓流新生代偶像團體NCT Dream，第一次來美國演出，期盼已久的粉絲們喜出望外。

排隊等待的人中有各式各樣的面孔，白人、華裔、西裔、非裔等，大多是女性，也有小部分男性。為了安全過夜，粉絲們準備了五花八門的裝備，有人拿了一兩條毯子和衣而睡，有人準備了氣墊床，甚至打起帳篷。當時已經深夜，許多粉絲安然入睡，也有一些人圍在一起暢聊喜歡的韓娛偶像，場面十分溫馨。

而粉絲連夜排隊的目的是為了走近偶像，購買靠近舞台區的站票，沒有固定坐位，通過排隊取號決定入場順序。排隊越靠前，越能站在自己心儀的位置。

根據場所的官方規定，18日晚演唱會的購票者可從17日開始排隊，18日早上8時發入場的號碼牌。為了保證搶到有利的位置，部分粉絲會在16日，也就是演唱會三天前，就在場館附近排隊駐紮。由於要在場館外露宿好幾天，歌迷們都自帶裝備，包括食物、睡袋、懶人沙發、氣墊床等，甚至花錢請人代替排隊。

聖地牙哥加大趕來的學生小馬便是排隊大軍中的一員。據他所述，17日早8時就趕到現場排隊，本以為很超前了，可是等到18日早領取入場號碼時，發現只是第280名，著實驚呆。另一華人小潔是17日晚11時來排隊，等了八個多小時排名第496位，進入舞台區後，只能在第三排看表演。

徹夜排隊和露宿街頭讓許多粉絲變得蓬頭垢面，但上午領到號碼牌後，他們就趕緊回家梳洗打扮，畫上精緻妝容和特意準備的應援服飾，然後在下午5點前趕回場館門口等入場。

許多粉絲自帶睡覺裝備（世說新聞團隊/攝影）
許多粉絲自帶睡覺裝備（世說新聞團隊/攝影）
華人小馬排隊八小時，也只能站在第三排觀看表演。（小馬提供）
華人小馬排隊八小時，也只能站在第三排觀看表演。（小馬提供）
場館外猶如「遊民區」（世說新聞團隊/攝影）
場館外猶如「遊民區」（世說新聞團隊/攝影）

遊民 南加 聖地牙哥

上一則

Kpop旋風襲南加 華人花3000元 只為見偶像1分鐘

下一則

單親家庭友好政策 全美加州排第一

延伸閱讀

500少女露宿街頭 狀若遊民意欲何為

500少女露宿街頭 狀若遊民意欲何為
世說新聞╱500少女變遊民？自願花錢睡大街

世說新聞╱500少女變遊民？自願花錢睡大街
玩密室逃脫被嚇到…少女摔成9級傷殘 業者判賠20餘萬

玩密室逃脫被嚇到…少女摔成9級傷殘 業者判賠20餘萬
南加合唱團 4月29日聯合演唱會

南加合唱團 4月29日聯合演唱會
失蹤數月稱被綁 16歲少女獲救

失蹤數月稱被綁 16歲少女獲救
汪峰洛陽演唱會好冷清 傳最後10分鐘免費入場

汪峰洛陽演唱會好冷清 傳最後10分鐘免費入場

熱門新聞

美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
陳先生等待正式駕照的半年期間，辦理的兩張臨時駕照。（陳先生提供）

沒綠卡更新駕照吃虧大 南加華男竟等半年 還要筆試

2023-04-16 14:04

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母