Kpop旋風襲南加 華人花3000元 只為見偶像1分鐘

Kpop新興男子組合NCT Dream在安那罕召開演唱會，粉絲反響十分熱烈。（受訪者提供）

韓流Kpop正在全球刮起一陣大風，除了防彈少年團、Blackpink這樣的知名偶像團體，一些新興組合也開始闖蕩美國市場。如若說早年在美國追韓星還是以亞裔 為主，如今韓星的粉絲背景愈加多元，在演唱會現場常能感受到多族裔融合的溫馨。無論什麼族裔，都不乏為偶像花時間花金錢的死忠粉絲，這在Kpop流行的洛杉磯 表現得更加明顯。

4月18日，Kpop新興男子組合NCT Dream在安那罕（Anaheim）舉辦演唱會，該組合是南韓知名娛樂公司SM在2016年推出的青少年組合，出道時組員平均年齡為16歲。該組合此前一直主攻亞洲市場，本次是第一次來美國巡演，在紐約、洛杉磯、西雅圖等七個城市演出。對此，許多粉絲欣喜若狂，花時間和金錢搶門票、請假、連夜排隊等，甚至有粉絲每場演唱會都參與。

在南加爾灣工作的華女 小張是NCT Dream的忠實粉絲，這次美巡的七場演出，小張一場都沒落下。在巡演前兩個月，就開始訂機票、酒店、計畫請假等，還找到能一同作伴的粉絲朋友。儘管演唱會的內容幾乎一致，連問候的台詞都類似，小張也完全看不膩，她表示該組合來美國一次不易，害怕沒有下次機會，所以格外珍惜。跟全程的花銷也不低，算上路費、住宿、門票和飲食等，小張花費至少5000元。

除了買票還準備應援品

對粉絲而言，追演唱會買票只是第一步，還要買應援棒，做應援牌、準備禮物、精心打扮等。在洛杉磯讀書的華女小鄭在演唱會前花費一整晚製作了一個能反光的標語牌，上面寫著想對偶像說的話，還買了可愛的毛絨玩具。小鄭指出，演唱會中包含偶像與粉絲互動的環節，屆時可以舉起標語牌，或將玩偶等禮物丟到台上，偶像很可能會看到或撿到，這會讓粉絲感到幸福無比。

除了準備應援物品，粉絲還會根據應援色準備服裝，並精心打扮。為了不被遮擋視線，在站區的粉絲會穿上超厚底或高跟的鞋子，儘管不舒服，還是會堅持站完演唱會全程。有部分粉絲會為了獲得更好的演唱會觀看位置，而連夜排隊，最長等待超兩天。

白人媽陪女兒漏夜排隊

記者走訪夜排現場時，採訪到一位白人少女在母親的陪伴下從聖荷西（San Jose）驅車趕來，兩人一起在深夜排隊。白人少女的母親表示，女兒很喜歡Kpop，為了女兒安全，自己也陪女兒看了多場演唱會，覺得也挺有意思。排到凌晨3點時，母親因為心疼，讓女兒回旅館休息，自己獨自在寒風中繼續排隊。