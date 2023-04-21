每天60隻狗搶用公園…好萊塢遛狗人「最大挑戰」是同行

Eryn的狗狗們訓有素，每次出行都會聽指揮排排坐。（記者楊青／攝影）

近年新開闢的狗公園愈來愈多，狗公園的使用率也愈來愈高，其中出現的挑戰，不僅有當地居民和專業遛狗人之間的資源之爭，也有遛狗人之間的資源之爭。

對於普通居民來說，專業遛狗人每天帶來成群結隊的狗，對於他們勢單力薄的寵物狗來說，多少會有壓力。洛杉磯 市府近年一度出爐每人每次不能帶超過三隻以上的狗進入狗公園的規定，不過這一規定很快遭到專業遛狗人士強烈反對，至今，相關規定束之高閣，不了了之。

雖然不約而同都喜歡上狗公園，但遛狗人之間還是可能面臨各種摩擦，比如有的遛狗人每天只是帶來五隻、八隻狗，管理也井井有條；有的則一次帶來幾十隻狗，呼啦啦在公園中狂奔狂耍。Eryn說，她每天去的狗公園就有遛狗人每天三部大車運來50、60隻狗狗，不僅給整個公園帶來非常大的壓力，一些人也完全不執行「自己的狗大便自己撿」的規定，經常留下滿場汙穢，搞得狗公園的環境愈來愈差。

Eryn說，狗公園是狗狗的社交場所，狗狗們一起玩耍，它們有自己喜歡的朋友，也有不喜歡和合不來甚至相互打架的，無論如何，狗狗社交都經過一定訓練，遛狗人責任心和協調很重要，「但當你帶太多的狗，就像太多的孩子一樣管不過來，就麻煩大了」，近年甚至有狗因打架被咬死咬傷，遛狗人的生意也因此斷送。