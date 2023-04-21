她專門幫好萊塢大明星遛狗 1次賺20元、低調是鐵律

Eryn和她的狗狗們。（記者楊青／攝影）

Eryn多年來的客戶名單中，包括大明星Jessica Simpson、Al Pacino（艾爾帕契諾，電影 「教父」的主角）、Sylvester Stallone（席維斯史特龍），好萊塢 的不少製片人也是多年的客人。她說，幫名人遛狗少說話是鐵律。儘管自己很喜歡他們的狗狗，接送狗狗時也會看到他們的管家、廚子和孩子，但她不會像一些人那樣要求和名人和他們的家人和狗狗合影，或者偷偷將主人的住宅内景曝光，專業非常重要。

通常一隻狗一次的遛狗費從20至50元不等，有的人有三隻狗要遛，第二隻狗就可能便宜到20元一次，也有一些人每天掙很多錢，出手很大方，會給很好的報酬。

Eryn說，她的客人很多都是好些年的老客人，熟悉了，主人會將自己的房門鑰匙交給她，她每天到對方家接送狗狗，相互信任非常重要。每天遛狗，她也會給狗狗的主人們傳一些狗狗的活動照片和小視頻，讓主人看著放心和開心。

「我不知道當初狗狗的主人們是怎樣信任我的」，Eryn表示，儘管在洛杉磯 地區幫人遛狗都需要有執照，但遛狗這一行出現的問題也愈來愈多，比如狗狗沒有得到很好的照顧，或者狗狗外出受到別的狗狗攻擊受傷甚至死亡；也有狗沒有訓練好咬傷別人，或者名貴的狗被人偷走等，所以狗的主人也變得倍加小心挑選值得信賴的遛狗人。

她說，多年來她都是只管做好自己的工作，低調不多嘴，上午上門把狗帶出去，下午將狗帶回家，幫主人鎖好門，其他的閒事不管。對狗狗負責是最好的廣告，即使自己很忙的時候，也不會雇傭別人幫忙遛狗，因為她不相信別人更怕發生意外。所以這麼多年來狗狗換了幾代，但很多主人家有了新的狗狗寵物，都會繼續交給她幫遛。