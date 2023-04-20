縣市限用瓦斯 聯邦法院不准

聯邦上訴法院駁回柏克萊市禁設天然氣管線法規。(Mykola MakhlaiUnsplash)

聯邦第九巡迴上訴法院17日駁回北加柏克萊 市（Berkeley ）2019年通過的天然氣 法規，即新建房舍不得預置天然氣管線，以杜絕家戶使用天然氣設備。不過全案仍未定讞，對全美其他地方的影響尚不得而知。

狀告市府的加州 餐飲協會（California Restaurant Association）強調，柏克萊的法令超過了單一縣市應該管理的範疇，天然氣對餐飲業來說既方便效率又高，廚師能夠製作更多創意料理。柏克萊市長阿瑞金（Jesse Arreguín）聲明指出，上訴法院的決定令人遺憾，妨礙本市仿效其他地方的前例，對抗氣候變遷。

原定2020年1月生效的法規，因為餐飲協會的訴訟而糾纏至今，地區法院2021年曾經駁回禁制聲請，但本次由三位保守派法官組成的合議庭卻推翻前判。兩位川普總統任命、一位雷根總統任命的法官們認定，國會的1975年Energy Policy and Conservation Act已然禁止各州與地方政府限制家戶與餐廳的天然氣使用。

由於兩黨對於天然氣使用的問題意見不同，保守派經常認為限用天然氣是為妨礙自由。裁決書也強調，柏克萊市本該立法限制家戶使用天然氣器具，但卻迂迴繞道改去修改建築規章，禁止天然氣接管。

洛杉磯市議會2022年5月才通過法案，限制天然氣使用，以便在2035年就達成零排放的目標。在洛市加入後，加州已有70多個縣市禁用或勸阻天然氣使用。家戶與餐廳使用天然氣所排放的溫室氣體占加州全年總量的10%，除了680萬噸的二氧化碳，還有260萬噸的甲烷，等同於50萬輛燃料車的排放量，也等同於全美每3.5小時的排放。

因為天然氣設備就算閒置時還是會製造溫室氣體，因此改用電氣設備最為一勞永逸，後者還能減少家戶內的汙染物質，先前的研究發現，使用天然氣的家庭，孩童罹患氣喘的比例更高。