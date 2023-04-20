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公立學校入學率下降 因人口減與遷出

編譯廖宜怡／綜合報導
加州公立學校入學率近幾年不斷下降。（Getty Images）
加州公立學校入學率近幾年不斷下降。（Getty Images）

最新數據顯示，舊金山公立學區入學人數在連續兩年下降後，下降速度已開始放緩。上學年秋季，非特許公立學校（non-charter public school）的入學人數減少約400名學生，比2020到2021學年減少約2600名學生有所改善。

自2019年以來，舊金山公立學校已流失將近4000名學生。有人認為，這是新冠疫情頭兩年發生的混亂造成的，包括政策爭議、訴訟、三名學區委員被罷免等。

不過，舊金山學區入學率下降與加州的趨勢相符，說明入學率下降是人口變化的結果，與學區遇到的問題無關，尤其是加州破紀錄的低出生率和人口外流。

與非特許公立學校相比，舊金山特許學校的入學人數下降幅度較小，2019年到2022年學生減少約1500人。相反地，舊金山私立學校入學人數有所增加，從2020年夏季到2022年夏季，學生總人數增加了約400人。但是，舊金山就讀私立學校的學生人數實際上可能更多，因為學區沒有統計學生人數少於6人的私立學校，即在家自學的學生人數並未被統計進去。

加州數據顯示，學生人數少於6人的私立學校大幅增加，截至2021年夏季，加州此類私立學校比2019年多出約2萬所。

整體而言，從2019年夏季到2021年夏季，加州私立學校和在家自學的學生人數增加了約3萬人。從2019年秋季到2022年秋季，特許學校入學人數增加了約2萬人，但同期公立學校入學人數減少了32萬人。與舊金山公立學校入學率下降7.6%相比，加州公立學校入學率下降了5.8%。

加州公立學校學生人數在新冠疫情期間急劇減少，並不能完全用在家自學和私立學校學生人數增加來解釋。根據美聯社和地方主要媒體的分析，加州公立學校學生人數減少超過三分之一，是加州學齡人口（5歲到17歲）變化的結果。分析發現，從2019年到2021年，加州學齡人口減少約9萬6000人，這是加州出生率下降和家庭遷出的結果。

加州 公立學校 舊金山

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