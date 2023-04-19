欲擴增太陽能 宜選本土大品牌

太陽能專家建議，在挑選新系統時儘量選擇在美國本土生產的大品牌，對於長期使用更有售後保障。（Pixabay）

隨著電車使用等因素帶來的用電量增加，加之南加 電費上升，許多安裝有太陽能系統的居民發現自家的系統開始不夠用，電費帳單大漲。對此，許多居民考慮通過增加新的太陽能系統以擴容。太陽能專家則建議，新舊系統可同時使用，而在挑選新系統時儘量選擇在美國本土生產的大品牌，對於長期使用更有售後保障。

臉書上一個台灣人社群近日發表了一位住在南加州 的陳先生的貼文，他分享了最近擴增太陽能系統的經歷，引起廣大網友的迴響。陳先生指出，他在11年前安裝了太陽能系統，但因為安裝得不夠大，如今用電量增加，且加州電價上漲，最近太陽能的產能難以覆蓋用電量，電費隨之增加，因此開始思索如何擴增已有的太陽能系統。

陳先生在貼文中指出，他目前使用的太陽能公司已經倒閉，並在幾年前把帳號轉賣給另一家小公司，但他並不滿意該公司，不想讓他們負責擴容。他說經過他的調查，最終將擴容選項放在Sunrun、Sunpower和Tesla 三家公司間，其中Sunrun和Sunpower的擴容成本和效益相似，Tesla相對便宜。

但他表示，一開始的了解是Tesla系統無法和其他系統共存，需要拆除原系統。但他最後還是選擇Tesla，因為他後來又發現Tesla能支持和其他廠商系統共存。他並表示會同時使用新舊系統，舊系統等到租約過期後再拆除。

南加太陽能板生產公司SinoTec負責人金先生表示，在原有的太陽能系統容量不夠的情況下，用戶需要重新安裝新的太陽能系統，這需要向所在地先申請許可（Permit）。新舊系統不能兼容，分屬兩個系統，但並不影響使用，不需要將舊系統拆除。

金先生建議，通常需要擴容太陽能系統的用戶，都已經安裝了一段時間，而之前的太陽能市場十分紊亂，許多公司都已經倒閉。因此，用戶在選擇新品牌時，最好選擇在美國本土生產的大品牌，對於長期使用的用戶會更有售後保障。

在陳先生發文的評論區，有很多華人討論太陽能系統是租用還是買斷更好，眾說紛紜。有人認為買斷能長久地享受利益，且電費不會隨著租約改變。但也有人認為，租用可以使用戶以低價使用太陽能，從而迅速開始節省電費且保護環境。

福布斯網站的專家則建議，在決定租用還是購買時，最大的考量因素是計畫在家裡的使用時長，以及有多少預算可使用。如果用戶預算充足，且計畫長時間使用太陽能，那麼更適合購買太陽能系統。雖然安裝成本近兩萬美元，但通過節能省回成本，並獲得回報的平均用時為七到十年，且用戶可享受太陽能相關的稅收抵免。

但如果用戶沒有充足資金購買太陽能，或不計畫長期使用，租賃太陽能系統是更合適的選擇。據悉，租賃太陽能的費用每月50到250元之間，該成本由多項因素決定，比如能源使用量、房屋位置、信用評分等。此外，一些公司允許用戶以0元首付租賃，但也有一些公司要求首付金。