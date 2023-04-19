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一分鐘看加州／南加莫伊斯樓 列國家歷史地標

記者啟鉻／奇諾報導
莫伊斯樓早期資料圖片。（網路）
莫伊斯樓早期資料圖片。（網路）

南加內陸百年老城奇諾市（Chino）於1910年正式建市，至今有113年歷史。市區擁有多棟百年建築，見證著這座城市成長繁榮。其中被列為美國歷史地標的建築，稱為「莫伊斯樓」（Moyse Building），擁有多個在奇諾市「第一」的頭銜，在城市昔日發展中也扮演重要角色。

擁有百餘年歷史的奇諾莫伊斯樓。（記者啟鉻／攝影）
擁有百餘年歷史的奇諾莫伊斯樓。（記者啟鉻／攝影）

莫伊斯樓，也稱灰樓（Gray Building ），建於1887年，是一棟二層建築。在奇諾市未建市之前，它就已經矗立在這裡。現在的地址是：第七街13150號（13150 7th Street ）。是城市現存最古老的建築，目前是奇諾谷商會所在地。莫伊斯樓在奇諾市開始扮演著多個第一的角色，並貢獻頗多。

莫伊斯樓是現今奇諾谷商會所在地。（記者啟鉻／攝影）
莫伊斯樓是現今奇諾谷商會所在地。（記者啟鉻／攝影）

據資料記載，最初一位在城市發展中舉足輕重的建商W.R. Dawson完成建設後，在裡面開辦了奇諾市第一家郵局，在二樓是奇諾市第一所學校，當時學校剛開學時，只有五名學生。當該市第一次提供電話服務時，這裡是最早接入電話通訊的建築物之一。莫伊斯樓還是奇諾市歷史上，第一次舉辦公眾慶祝感恩節派對的地方，由一位稱為奧根（A.B. Orgen）的牧師主持。莫伊斯樓於1979年2月28日，被列為國家歷史地標名錄。

莫伊斯樓後面。（記者啟鉻／攝影）
莫伊斯樓後面。（記者啟鉻／攝影）

國家歷史地標莫伊斯樓。（記者啟鉻／攝影）
國家歷史地標莫伊斯樓。（記者啟鉻／攝影）

莫伊斯樓附近就是奇諾市政廳、奇諾青年展覽館及縣立圖書館，還有一些烘焙餐飲美容店面。這裡是市區原來市中心區。如今隨著昔日養牛場逐漸外移，市府正在市區南部新居民區附近建設新中心區，將展現更加繁榮的奇諾都市新面貌。

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