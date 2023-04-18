允執法用人臉辨識 法案惹議

加州眾議員丁右立提案為執法單位使用人臉辨識系統設定標準，遭到ACLU強烈反對。（Getty Images）

加州眾議員 丁右立（Phil Ting）起草了一項設定標準允許執法單位使用人臉辨識系統（facial recognition）的法案，但引起美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union，簡稱ACLU）的反對。儘管丁右立認為AB642法案能可靠規範這種形式的執法方式，但ACLU希望徹底禁止這項作法。

ACLU表示，對執法單位來說，人臉辨識系統是一項不準確的危險科技，尤其是在辨識少數族裔方面。相反地，ACLU支持加州眾議員威爾森（Lori Wilson）提出禁止警方在2034年之前在隨身攝影 機中使用人臉辨識系統的法案。

ACLU「加州行動」（California Action）政府事務主任考克斯（Carmen-Nicole Cox）最新在眾議會公共安全委員會（Assembly Public Safety Committee）的聽證會上說：「對人臉監控系統進行管制，有如使用硬紙板擋砲彈一樣。無論出於何種程度的善意，法律都無法保護加州人免受這項科技的傷害。AB642法案非常有問題，有比沒有更糟。」

四年前，丁右立和ACLU還站在同一陣線上，他們共同推動通過了一項為期三年、禁止警察隨身攝影機使用人臉辨識系統的法律，但這項禁令已到期。

根據眾議會公共安全委員會對法案的分析，ACLU於2020年3月對人臉辨識公司Clearview AI提起集體訴訟，聲稱該公司非法從社群媒體收集數據，並使用其技術製作出可以出售給執法單位的數據庫。Buzzfeed News 2021年在一篇報導中指出，有140個加州執法單位使用或測試了Clearview AI的數據。

不過，分析報告表示，包括舊金山、屋崙、柏克萊在內的少數加州城市已獨立禁止執法單位使用人臉辨識系統。

丁右立表示，他四年前提出的禁令，可能是他十年公職生涯中做過的最艱難的法案。這項法案原本禁止執法單位十年內不得使用人臉辨識系統，但最終只爭取到三年。

丁右立說：「我認為我無法讓禁令獲得延長，但我可以提出一項非常有力的法案，為人臉辨識系統提供重要的護欄、限制和標準。」