砸200億整治遊民仍大增 議員要查

加州為了解決遊民問題，近年來已花費數百億元，但遊民仍有增無減。（美聯社）

加州 近年來花費200億元整治遊民 問題，但為何遊民仍有增無減？一個由兩黨立法議員組成的團體呼籲對加州遊民問題支出進行大規模審計，以了解事情真相。

加州立法會分析師辦公室（Legislative Analyst’s Office）表示，自2018年以來，在州長紐森 （Gavin Newsom’）的帶領下，加州已撥款206億元用於住房和遊民問題，然而，儘管投入龐大的資金，遊民人數仍增加了近三分之一。截至2022年，加州遊民人口已超過17萬人。

由於州政府的花費與選民看到的現實之間存在明顯的差異，許多議員要求進行調查。議會已指示審計部門展開一項全面性行動，對多個遊民計畫的支出進行分析，以改善加州對遊民問題的因應措施。

與代表聖他克拉拉縣的州參議員柯提斯（Dave Cortese）共同起草審計提案的共和黨州眾議員胡佛（Josh Hoover）說：「我們現在正在做的事一點用也沒有，我認為最重要的是要查清楚哪些投資是沒有回報的，必須停止在沒有作用的地方花錢。」

加州審計局局長派克斯（Grant Parks）在聽證會上表示，上個月議會一致通過的73萬3400元的審計計畫，將審查最多五個遊民計畫的成本效益，需要的工作時間約5000個小時，預計將在10月完成。

派克斯並未指出會對哪些計畫進行審計，但根據了解，紐森提出的指標性計畫之一Project Homekey會是其中之一。此外，審計將分析加州兩個城市的支出，一個是聖荷西，另一個還未確定。分析側重的問題將包括：2020年到2023年之間有多少人接受了服務？聖荷西和另一個城市收到了多少資金？如何使用這些資金？有多少資金用於非服務的管理成本？

加州地方官員上周在州議會大廈集會，要求加州每年繼續撥款30億元解決遊民問題。

遊民問題跨部門委員會（Interagency Council on Homelessness）今年稍早發現，加州2018年到2021年為遊民花費了近100億元。儘管如此，大部分的遊民仍未獲得安置。