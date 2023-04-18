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留住有色人種教師 加州專家籲立法

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州面臨多元化教師短缺。（美聯社）
加州面臨多元化教師短缺。（美聯社）

洛杉磯時報報導，加州是全美第二大多元化州（僅次夏威夷），然卻面臨多元化教師短缺，很難留住有色人種教師。

根據國家教育協會（National Education Assn.）2022年一項調查，由於缺乏職業支持和惡劣的工作條件，非裔和西裔教育工作者，可能會比預期更早退出行業。

上百位教師、倡議者和教育政策專家，日前在沙加緬度舉行＃CABuildingBridges峰會，討論如何在加州招聘和留住有色人種教師。他們呼籲加州不僅要通過立法，還要加強新政策。

峰會上，教育工作者談到學校的教師預備課程（teacher preparation programs）缺乏多樣性。

根據洛杉磯加大（UCLA）轉型中心於2022年針對4600多名教師進行調查指出，教育工作者稱他們經歷著高度工作壓力，40%表示曾考慮離職，20%表示可能會在三年內離職。

倦怠是教師考慮辭職的首要原因。其他還包括工作量大、工資低、學生行為問題級缺乏職業和行政支持等。

當天與會者表示，若沒有與他們相似的教師，有色人種將處於劣勢。加州公立學校，約77％的K-12年級學生為有色人種，有色人種教育工作者則占教師的37%。

研究表明，有色人種教師可作為導師與榜樣，提高背景相似學生的學業成績。

教育工作者也在峰會上指出，教師預備課程通常是在獲得大學學位之後完成，然根據洛杉磯加大研究，有色人種教師在職業生涯此階段容易掙扎，他們無法謀生，無法通過資格考。

加州州大（CSU）教育工作者和領導力計畫助理副校長Shireen Parvi表示，除教師執照考試費用外，教師預備計畫課程太貴了。

根據洛杉磯加大研究，約80%教師表示，很難在學校附近找到經濟適用房，68%教師表示很難維持基本開銷。

洛杉磯加大加州教育工作者多樣性計畫主任（Kai Mathews）說，加州有色人種教師招聘率相當穩定，但持續性並不容易。

與會者當天還強調提高專業與可行性計畫。

聖塔安那學院（Santa Ana College）教師教育中心協調員Steve Bautista認為應撥出資金，在社區大學增加更多相關計畫。

教育 洛杉磯加大 加州

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