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清理遊民營 加州州府面臨法令挑戰

編譯組／加州16日報導
加州許多縣市積極限制遊民營。但是州府層面面臨許多挑戰。（Getty Images）
加州許多縣市積極限制遊民營。但是州府層面面臨許多挑戰。（Getty Images）

加州政壇自由派鼎盛，然龐大無家遊民人數氾濫，引發投票民眾憤怒情況下，許多縣府與市府領導亦展開行動，控制遊民營成長。民主黨主政的洛杉磯、沙加緬度、麋鹿城 (Elk Grove)、屋崙、聖他克魯茲、密爾比達於過去三年間通過法令，禁止遊民於特定地區紮營。聖荷西與聖地牙哥亦將跟進。

然州府層面，管理遊民相關法令面臨較多挑戰。代表聖地牙哥縣的共和黨州參議員瓊斯 (Brian Jones) 所提 SB 31法案規定，於學校、托管中心、公園或圖書館周圍1000呎地區睡覺、閒坐為非法行為。

SB 31法案未能通過參議會公共安全委員會。SB 31法案得到七名共和黨參議員支持，可是民主黨方面，只有代表納帕縣州參議員朵德 (Sen. Bill Dodd) 表態支持。無論在州眾議會或州參議會，民主黨都是絕對大多數。

目前加州已有15個機關團體表態反對SB 31法案，稱法案支持者將「定罪」(criminalization) 置於地方安全之上。

代表佛爾森 (Folsom) 地區的共和黨州眾議員胡佛 (Josh Hoover) 所提AB 257法案規定，學校或兒童託管中心周遭500呎地區不得有遊民營。胡佛設法安撫批評人士，僅將限定範圍設定於「設置帳篷」，仍無法通過相關委員會。目前SB 31和AB 257未來發展如何，仍有待相關委員會重新評估。

一些城市領導不願州府介入管理遊民相關問題。聖荷西市長馬漢 (Matt Mahan) 稱，有關如何限制遊民紮營，應屬市府的管理範圍。

馬漢說，聖荷西於管理遊民營方面非常成功，自從市府於2021開始管制學校附近遊民營問題之後，已成功驅逐42個學校周遭地區遊民營。然地方批評人士卡德萊特 (Shaunn Cartwright) 稱，許多學校附近地區遊民營遭警方驅逐後，改設於市區其他地點。

根據馬漢管理市區遊民政策，當市府成功擴建遊民暫時性住所之後，將擴大執行「非遊民營區」，這些地區除了學校外，也將包括商業區在內。

根據統計，加州遊民人數近來急速增加，從2019年約15萬名遊民，增加到2022年約17萬名遊民，除了經濟等因素外，專家指出，許多城市於新冠疫情期間停止清除遊民營，也間接造成遊民人數成長。

自由派民主黨官員不願蒙受「定罪遊民」指控，除了採取遊民營限制辦法外，另外也積極建造遊民暫時住所。

馬漢表示，在擴大執行「非遊民營區」之前，將建造1000個單位的遊民住所。深受遊民問題困擾的聖他克魯茲市目前尚未採用「非遊民營區」法令。市府官員指出，在遊民收容所增設150個床位，並設遊民私人用品儲藏室之前，暫不推出「非遊民營區」法令。

遊民 民主黨 加州

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