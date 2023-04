爭調時薪 加州州大打工學生擬組工會

加州州大大學部學生員工正在推動組織工會。(Getty Images)

加州 州立大學(California State University)是美國最大的公立大學系統,但大二學生梅斯-楚波利特(Delilah Mays-Triplett)在聖地牙哥州立大學圖書館找到一份工作後發現,她的時薪只有15.5元,低於聖地牙哥當地規定的最低時薪16.3元。

加州州大的大學部學生員工正在發起組織工會運動,呼籲增加工作時數、帶薪病假和提高時薪。在校園勞工 運動盛行之際,這項運動可能影響州大系統23所分校約1萬3000名學生員工。

梅斯-楚波利特說:「我們的工作有很多不公平的地方,如果能有工會為我們解決一些問題,會很有幫助。」

代表非學生員工的加州州大雇員工會(California State University Employees Union)2021年向加州公共就業 關係委員會(Public Employment Relations Board)提出申請,要求將大學部學生助理加入其談判範圍,並自去年秋季開始與學生組織者合作收集組織工會授權書。

這場運動被稱為可能是美國史上最大的非學術性工作學生勞工組織運動。工會發言人溫柏格(Khanh Weinberg)表示,工會將在17日正式宣布這項行動。

對於工會稱學生員工與其他員工有足夠的共通之處可納入現有的談判範圍,加州州大予以駁斥。州大律師提摩西‧楊(Timothy Yeung,音譯)去年12月在寫給處理此案法官的信上說:「學生助理的主要角色是學生,而非傳統雇員。」

加州最低薪資與地方最低薪資之間的差異,是部分學生參與組織工會運動的動機。但州大發言人班特利-史密斯(Amy Bentley-Smith)表示,作為加州一個實體,加州州大受加州最低薪資法律約束,而不受地方最低薪資法律約束。她還指出,根據工作職責、經驗和部門預算,學生助理的時薪介於15.5元到23.5元之間。

洛杉磯加大勞工與就業研究院(Institute for Research on Labor and Employment)勞工歷史學家盧斯(Caroline Luce)說:「你說你是一個公共服務機構,卻支付員工一個他們無法維持生活的薪資。」

不過,盧斯也指出,由於學生員工的流動率很高,如果州大繼續反對大學部學生組織工會,學生們的勝算並不大。