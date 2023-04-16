所得稅收入大減 加州預算赤字225億

加州預算赤字愈修愈大，迫使州長紐森不得不刪減許多計畫。（美聯社）

才一年光景，加州預算 從近1000億元盈餘戲劇性轉變成225億元赤字。加州州長紐森 （Gavin Newsom）今年1月在提出2023到2024會計年度預算時承認，他在六個月前做出的收入預估過於樂觀。

CalMatter專欄作家沃特斯（Dan Walters）表示，隨著主要來自納稅人所得稅的收入大幅減少，加州下一個會計年度的預算赤字可能會增至300億元。州政府報告指出，加州2月份的收入比預期低將近50億元，3月份收入也比預期低將近10億元。

這些數字證明了立法會預算分析師佩特克（Gabe Petek）的說法，即加州財政狀況比紐森承認的更不健康。佩特克曾針對1月份預算數字說：「我們估計，加州收入可能低於政府的預估，尤其是2022到2023會計年度與2023到2024會計年度。」

加州5月將進行下一步年度預算程序，屆時，紐森必須公布修訂後的收入預估和撥款。每況愈下的收入數字，可能會讓必須在6月15日前通過的預算協商埋下爭議的導火線。

沃特斯表示，加州預算赤字的根本問題在於，在紐森預告加州會有巨大盈餘、並吹噓「美國歷史上沒有其他州有過如此大的盈餘」後，他和立法會將大部分資金用於退稅給納稅人和擴大服務計畫，特別是造福低收入者的計畫。

儘管紐森稱大部分支出都是一次性，但讓人們有了長期性的期望。因此，當紐森今年1月提出新預算、刪減許多撥款計畫時，引發了潛在接受者的抱怨。

隨著收入持續短缺，許多計畫不得不進一步縮小規模，預算利益關係人之間對資金的競爭將更加激烈，他們可能施壓紐森動用儲備金做一些他不想做的事。

沃特斯稱，加州收入短缺是因為其收入系統主要依賴高收入納稅人繳納的稅金，尤其是不穩定的高科技領域。由於收入來源基礎過於狹隘，以至於在相對少數的富裕居民收入減少時，就會對加州財政產生嚴重的影響。