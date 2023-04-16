聖嬰現象可能重返 今年秋冬更潮濕

氣候預測中心預測，到 11月出現強烈聖嬰現象的可能性為41%。加州可能發生大氣河流重返，可能導致另一個氣候轉變與洪水氾濫的雨季。(Getty Images)

西海岸仍正在擺脫歷史性潮濕天氣模式，隨著氣溫變暖與融雪加劇，聖華金谷(San Joaquin Valley)等地區積雪達到創紀錄水平，引發提高洪水 發生擔憂，這個風險將持續未來數月。氣候模型顯示，近來才見到反聖嬰現象(La Niña pattern)結束，但是，聖嬰現象(El Niño)有很高機會可能會在太平洋重返。聖嬰現象轉變，可能導致加州 秋季與冬季氣候恢復過程，比正常情況更潮濕。

隨著高壓和低壓系統四處移動並改變海面溫度，影響整個太平洋的風向變化。在連續兩個反聖嬰現象之後，加州於 2022年底開始出現潮濕天氣，顯示情況有所不同。 東熱帶太平洋的海面溫度上升，聖嬰現象於3月轉變中性。 這種變暖趨勢，有助於將水分從夏威夷傳送到加州，連續不斷的大氣河流在整個海岸助長了風暴 。

聖嬰現象目前處於中性階段，這也是為什麼加州的天氣狀況，包括最近沿海地區再次出現霧氣和山區天氣晴朗，感覺更接近一年中此時的典型情況。但是，熱帶東太平洋的海面溫度普遍呈上升趨勢，天氣模型顯示，這些溫度在未來幾個月內符合聖嬰現象的標準。

氣候預測中心13日發布了聖嬰現象觀察，表明太平洋的條件有利於聖嬰模式在未來六個月內發展，與全球天氣模型的預測一致。

聖嬰氣候模式通常會導致熱帶地區的空氣變暖。 這種溫暖潮濕的空氣隨後上升，並在熱帶東太平洋上空凝結。 這可增強遠至印度、近至加州的大氣河流。 這些河流可成為形成夏威夷海岸的低壓系統的燃料，這個雨季就是這種情況，當時多場風暴演變並襲擊了舊金山和洛杉磯等城市。

氣候預測中心預測，到 11 月出現強烈聖嬰現象的可能性為 41%。加州可能發生大氣河流重返，可能導致另一個氣候轉變與洪水氾濫的雨季，內華達山脈降雪量可能高於平均水平。但是，不同氣候模式也可能促使聖嬰現象信號減弱。去年冬季氣候情況是否會重演尚未知，但就目前而言，41% 的可能性顯示，這種情況並非不可能。