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報稅節稅6大謠言 國稅局澄清

記者趙健／洛杉磯報導
國稅局澄清了有關報稅、查找退稅信息和調整預扣稅方面的常見不實傳言，以避免公眾受到誤導和騙局的侵害。（記者趙健／製圖）
國稅局澄清了有關報稅、查找退稅信息和調整預扣稅方面的常見不實傳言，以避免公眾受到誤導和騙局的侵害。（記者趙健／製圖）

隨著報稅季節如火如荼地展開，社交媒體等平台上湧現了大量關於報稅和節稅的信息，其中一些虛假或誤導性的內容令許多人困惑。國稅局近日發布聲明，澄清了有關報稅、查找退稅信息和調整預扣稅方面的常見不實傳言，以避免公眾受到誤導和騙局的損害。

謠言一：若納稅人未收到表格1099-K，則無需申報此類收入。

除非法律排除，否則所有收入都必須申報。無論納稅人是否收到1099-K或其它申報表格，都是如此。容易忽略的收入包括：在線平台上創造和出售的商品；投資收入；兼職或季節性工作；自僱或其他商業活動；通過移動應用程序提供的服務。

不過，作為禮物或報銷收到的錢則無需申報表格1099-K。如果可能的話，納稅人可以通過要求朋友或家人將這些類型的電子款項，正確指定為與商業無關的交易，從而最大限度地減少錯收這類表格的可能性。

謠言二：如果納稅人申請了報稅延期，則在延期截止日期之前就不需要採取任何行動。

報稅日的延期並不意味著應繳稅款截止日期的延長，應繳稅款仍應在4月18日之前付清，以免罰款。申請六個月報稅延期的納稅人，需在2023年10月16日之前提交2022年聯邦所得稅申報表。如果納稅人申請了延期，國稅局建議他們在準備好時就提交所得稅申報表，而不是等到10月16日的延期截止日。

此外，國稅局提醒，無論收入多少，納稅人都可以在國稅局官方網站申請報稅延期。如果納稅人位於聯邦緊急救援管理局（FEMA）宣布的災區，則可以通過國稅局官方網站查看稅收減免政策。

謠言三：致電或造訪國稅局，是加快退稅速度的最佳方式。

查看退稅狀態最便捷的方式是前往國稅局網站「我的退稅在哪裡？」(Where's my refund?)專區，或是IRS2Go移動應用程式查看。一些納稅人可能誤以為透過電話或親自造訪國稅局納稅人協助中心，可以加速退稅速度，但事實不然。透過「我的退稅在哪裡？」專區，納稅人可以獲取退稅進度。對於無法連接網路的納稅人，可以撥打退稅專線800-829-1954。

謠言四：「我的退稅在哪裡？」專區信息不準確，退稅金額低於預期。

國稅局通常會在21天內發放大部分退稅，但稅表信息不完整或需要額外審查等情況，可能會導致退稅時間的延長。此外，轉置數字或稅表受到身分盜用或欺詐影響，也會導致延遲。國稅局鼓勵納稅人使用「我的退稅在哪裡？」專區查看退稅狀態。該系統每日只會更新一次數據，通常是在夜間。

此外，有多種因素會導致退稅金額低於或高於預期，包括子女稅優惠金額、拖欠稅款或逾期未付的子女撫養費等原因。國稅局會通過向納稅人郵寄信函說明是否進行這些調整。如果納稅人電子報稅已超過21天，或郵寄稅表已超過六周，則可撥打國稅局熱線尋求稅務專員的幫助。

謠言五：稅務謄本（tax transcript）是獲得退稅到賬日期的祕密途徑。

稅務謄本是國稅局提供的稅務記錄摘要，其用途是協助各類貸款申請過往收入和報稅身分的驗證。獲取稅務謄本並不會幫助納稅人了解退稅時間，也無法加快退稅處理速度。

謠言六：如果今年收到了退稅，納稅人無需調整2023年的預扣稅。

事實上，納稅人應該定期檢查預扣稅並進行相應的調整。對於從雇主那裡領取薪水的納稅人，預扣稅是從薪水中預扣的聯邦所得稅金額。納稅人可以使用國稅局官網的「預扣稅估算器」（Tax Withholding Estimator）工具，來核查預扣的金額是否正確。當納稅人的工作、收入或個人生活發生變化（例如結婚、離婚、生子、領養或購房）時，預扣稅可能會發生變化，因此需要相應的調整。

退稅 國稅局 報稅

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