墨西哥凍草莓染肝炎病毒 超市急召回

一批凍草莓被緊急召回，可致甲型肝炎。（美國食品藥物管理局）

洛杉磯 縣衛生局14日發布消息，近期在美爆發的甲型肝炎（hepatitis）殃及洛杉磯縣，已有一人確診。經調查，該例甲型肝炎與受污染的市售有機凍草莓有關。

這批凍草莓來自墨西哥Baja California的農場，在美國多個超市上市的品牌均受殃及。目前各個品牌都在召回這批草莓，包括好市多自營品牌Kirkland Signature，Simply Nature， Vital Choice， Made With，PCC Community Markets以及Trader Joe's 自營品牌。從超市購買過這些品牌凍草莓的民眾，需要自查包裝袋上的UPC批次號，如果是被污染的草莓應立即扔掉或退貨。

在加州，受污染的品牌和批次包括：Simply Nature Organic Strawberries的24盎司包裝凍草莓，UPC為4099100256222；Trader Joe's的16盎司包裝綜合冷凍熱帶水果，UPC為00511919。

洛杉磯縣衛生局表示，如果民眾購買了這些凍草莓，在過去兩周食用過且沒有打過甲型肝炎疫苗 ，應該立即就醫。如果沒有打過疫苗，這些民眾還可以接種感染後阻斷疫苗（post exposure prophylaxis，PEP），可以在感染病菌後的兩周內阻斷病毒。

甲型肝炎的症狀包括拉肚子，嘔吐，下腹疼痛，尿液偏深色。如果民眾患有以上症狀且在過去六周食用過凍草莓，應該立即就醫。