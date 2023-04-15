大學生打HPV疫苗 加州擬立法強制

研究已證實，在青少年早期接種HPV疫苗，可將罹癌風險降低近90%，這很可能是在他們接觸到危險的病毒株之前。(Getty Images)

研究證實，男孩與女孩在青少年時期早期、可能暴露在危險病毒株之前，接種HPV疫苗 ，可降低罹患癌症風險近90%。加州 原提出法案AB 659強制中學生接種疫苗，現可能改為要求26歲以下大學生提供HPV免疫證明。

加州立法機關原有一項待審批法案，要求學校通知家長，孩子在進入八年級之前、需接種HPV疫苗，作為推動讓更多兒童接種抗致癌病毒株疫苗行動的一部分。這項AB 659提案並未如最初提議強制要求中學生接種疫苗，而是僅為通知性質，但是，立法人士在未經過任何討論辯論、即刪除提案。反映出即使在美國部分最嚴重免疫法規的州，學校疫苗接種規定也存在爭議。

史丹福大學法律與衛生政策教授梅羅(Michelle Mello)表示，現在是打這場仗的困難時刻。她指出，自新冠疫情爆發開始，反疫苗情緒引起更多關注。

加州眾議員阿吉爾-庫里(Cecilia Aguiar-Curry)提出立法提案，改為要求26歲以下公立大學學生、提供針對HPV病毒的免疫證明。對於那些因將青少年與性連結相關疫苗而感到不舒服的家長來說，是更可以接受的想法。

然而，反疫苗活動人士強烈抨擊提案，譴責其為政府權力過分擴張。一個名為「自由天使」(Freedom Angels)組織聲稱向立法人士施壓，要求他們放棄強制青少年疫苗接種。

HPV疫苗自2006年首次推出以來，引發毫無根據謠言，包括注射可能導致神經損傷或導致青少年不育。2020年，美國13-15歲兒童當中，僅有不到55%接種HPV疫苗，比例遠低於其他常規兒童接種疫苗比例。相較之下，超過90%青少年接種Tdap三合一疫苗，可預防破傷風、白喉與百日咳。根據藥商「默克」公司(Merck)表示，單劑HPV疫苗標價268元。

目前，美國大部分州學校無須強制接種HPV疫苗，僅有羅德島、維吉尼亞州、夏威夷州 等三州與華府，要求六年級或七年級學生接種HPV疫苗。

幾乎每個人都可能感染HPV，儘管通常沒有症狀。但少數病毒株會在體內殘留、並發展成為子宮頸癌、陰道癌、外陰癌、陰莖癌、肛門癌或咽喉癌。研究已證實，在青少年早期接種HPV 疫苗，可將罹癌風險降低近90%，這很可能是在他們接觸到危險的病毒株之前。學術研究顯示，在強制接種HPV 疫苗的州，青少年更有可能接種疫苗。