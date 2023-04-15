我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

大學生打HPV疫苗 加州擬立法強制

編譯吳日君／灣區14日綜合報導
研究已證實，在青少年早期接種HPV疫苗，可將罹癌風險降低近90%，這很可能是在他們接觸到危險的病毒株之前。(Getty Images)
研究已證實，在青少年早期接種HPV疫苗，可將罹癌風險降低近90%，這很可能是在他們接觸到危險的病毒株之前。(Getty Images)

研究證實，男孩與女孩在青少年時期早期、可能暴露在危險病毒株之前，接種HPV疫苗，可降低罹患癌症風險近90%。加州原提出法案AB 659強制中學生接種疫苗，現可能改為要求26歲以下大學生提供HPV免疫證明。

加州立法機關原有一項待審批法案，要求學校通知家長，孩子在進入八年級之前、需接種HPV疫苗，作為推動讓更多兒童接種抗致癌病毒株疫苗行動的一部分。這項AB 659提案並未如最初提議強制要求中學生接種疫苗，而是僅為通知性質，但是，立法人士在未經過任何討論辯論、即刪除提案。反映出即使在美國部分最嚴重免疫法規的州，學校疫苗接種規定也存在爭議。

史丹福大學法律與衛生政策教授梅羅(Michelle Mello)表示，現在是打這場仗的困難時刻。她指出，自新冠疫情爆發開始，反疫苗情緒引起更多關注。

加州眾議員阿吉爾-庫里(Cecilia Aguiar-Curry)提出立法提案，改為要求26歲以下公立大學學生、提供針對HPV病毒的免疫證明。對於那些因將青少年與性連結相關疫苗而感到不舒服的家長來說，是更可以接受的想法。

然而，反疫苗活動人士強烈抨擊提案，譴責其為政府權力過分擴張。一個名為「自由天使」(Freedom Angels)組織聲稱向立法人士施壓，要求他們放棄強制青少年疫苗接種。

HPV疫苗自2006年首次推出以來，引發毫無根據謠言，包括注射可能導致神經損傷或導致青少年不育。2020年，美國13-15歲兒童當中，僅有不到55%接種HPV疫苗，比例遠低於其他常規兒童接種疫苗比例。相較之下，超過90%青少年接種Tdap三合一疫苗，可預防破傷風、白喉與百日咳。根據藥商「默克」公司(Merck)表示，單劑HPV疫苗標價268元。

目前，美國大部分州學校無須強制接種HPV疫苗，僅有羅德島、維吉尼亞州、夏威夷州等三州與華府，要求六年級或七年級學生接種HPV疫苗。

幾乎每個人都可能感染HPV，儘管通常沒有症狀。但少數病毒株會在體內殘留、並發展成為子宮頸癌、陰道癌、外陰癌、陰莖癌、肛門癌或咽喉癌。研究已證實，在青少年早期接種HPV 疫苗，可將罹癌風險降低近90%，這很可能是在他們接觸到危險的病毒株之前。學術研究顯示，在強制接種HPV 疫苗的州，青少年更有可能接種疫苗。

疫苗 加州 夏威夷州

上一則

杉釦富遠紅外線足浴桶 慶母親節試用

下一則

墨西哥凍草莓染肝炎病毒 超市急召回

延伸閱讀

好市多等超市這款凍草莓 污染肝炎病毒緊急召回

好市多等超市這款凍草莓 污染肝炎病毒緊急召回
佛州立法通過「懷孕6周」禁墮胎 護墮胎團體批：提案極端

佛州立法通過「懷孕6周」禁墮胎 護墮胎團體批：提案極端
破紀錄積雪 杜拉瑞湖洪水恐再現

破紀錄積雪 杜拉瑞湖洪水恐再現
化療癒情傷（一三）

化療癒情傷（一三）
洛縣警消、政府僱員 10日起免接種疫苗

洛縣警消、政府僱員 10日起免接種疫苗
莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45
Lake Mathews附近的小眾賞花地點坐標：34.7751346, -118.3783802。(受訪人提供)

南加州這兩個「小眾」賞花勝地 免費且遊客稀少

2023-04-10 18:08
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
為拚疫情後旅遊，台灣和香港推出國際旅客優惠。圖為台灣高雄市。（圖：觀光局提供）

台港拚觀光 北美5月送消費金、抽免費機票

2023-04-10 02:20

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠