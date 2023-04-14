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無高中文憑上大學 可拿助學金

編譯廖宜怡／綜合報導
聯邦法律的「受益能力」條款可以幫助美國沒有高中文憑的成年大學生獲得聯邦助學金。（Getty Images）
聯邦法律的「受益能力」條款可以幫助美國沒有高中文憑的成年大學生獲得聯邦助學金。（Getty Images）

加州有成千成萬沒有高中文憑的人想上大學，但不幸的是，大學並不是免費的，而且，沒有高中文憑會失去獲得大部分助學金的機會。

不過，聯邦法律有一項特殊條款，允許沒有高中文憑的學生獲得他們可能錯過的助學金。這項被稱為「受益能力」（Ability to Benefit）的條款開放聯邦助學金給沒有高中學歷、但同時修讀普通教育發展證書（GED）和大學課程的成年人。

根據加州社區大學總校長辦公室公布的數據，截至2021年，加州有超過400萬人沒有高中文憑，其中約34萬名成年人正在接受某種形式的成人教育。但數據顯示，2016年只有不到5萬8000名學生獲得了聯邦助學金或學生貸款，而且這個數字逐年下降。到2021年，只有三萬多名學生獲得聯邦助學金，意味著高達90%符合申請條件的人沒有利用這項援助。

在加州，符合條件的低收入學生就讀社區大學可免學費，但學費只占其大學相關費用的一小部分，並不包括教科書、交通、餐飲、租屋、托兒等雜費，這些雜費加起來平均每年約需要1萬2000元。這正是聯邦政府為何要提供助學金給學生的原因。

不過，要符合「受益能力」資格並不容易，學生必須先修讀一門課程取得高中學歷或同等學歷，並拿到六個大學課程學分，或者通過一項特殊考試。然後，學生必須接受諮詢，並修讀一套學校規定的課程。

儘管加州社區大學和非營利公、私立大學自2016年以來的「受益能力」參與率大幅下降，但私立大學的參與率有所上升。

營利和非營利大學參與「受益能力」的流程並不相同。數據顯示，非營利公、私立大學的學生通常必須透過修讀六個大學課程學分來取得「受益能力」資格，但在營利大學，幾乎每個學生都必須透過考試才能取得。

全國大學過渡網路（National College Transition Network ）資深技術顧問莫楚德（Judy Mortrude）表示，營利大學讓大量學生無法通過考試，有點像騙局。

因此，莫楚德和其他大學領導人2019年向社區大學總校長辦公室提出了一項提案，建議加州比照伊利諾、威斯康辛、明尼蘇達等州，制定自己的「受益能力」資格獲得流程。

加州社區大學副總校長費斯特（Paul Feist）已發出聲明表示，各個社區大學必須負起為學生實施「受益能力」條款的責任，他們會尋求制定一個類似其他州已制定的申請流程。

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