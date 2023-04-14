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電費新制 擬依收入定基本費

編譯胡立宗／綜合報導
民間持股的三大電力供應商近日公布累進電費提議方案。（南加愛迪生電力公司提供）
民間持股的三大電力供應商近日公布累進電費提議方案。（南加愛迪生電力公司提供）

2022年Assembly Bill 205所規定的累進電費制，施行細則正在研議之中。加州三大民間持股的電力供應商，即南加愛迪生電力公司（Southern California Edison）、聖地牙哥瓦斯電力公司（San Diego Gas & Electric）、太平洋瓦電（Pacific Gas & Electric）的建議方案近日出爐，依照家戶年收入的高低，每月基本費將從15元至128元不等。

基本費的定價最後仍將取決於加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）。委員會預定2024年中定案，2025年開始實施。各方都還能在14日前提案，除了電力供應商的方案，舊金山的消保團體TURN也要求更進一步降價，每度固定電費由5元至60元。

州法AB 205的本意在於降低加州低收入戶的水電瓦斯負擔，因此要求依照家戶年收入的不同，採取不同計費標準。但是新制還未上路，就已經引發一些疑慮，包括電力公司不願主動索要客戶個資，只願意接受客戶自願申報，聖地牙哥瓦電就說的很清楚，「如果客戶願意說自己年收超過18萬元，請按最高電費找我收錢吧，我們就會照辦」。

南加愛迪生、聖地牙哥瓦電、太平洋瓦電的提案如下：

・家戶年收低於2萬8000元，南加愛迪生與太平洋瓦電每月基本費15元，聖地牙哥瓦電則為24元。

・家戶年收在2萬8000元至6萬9000元之間，南加愛迪生每月基本費20元，聖地牙哥瓦電34元， 太平洋瓦電30元。

・家戶年收在6萬9000元至18萬元之間，南加愛迪生與太平洋瓦電每月基本費51元，聖地牙哥瓦電73元。

・家戶年收在高於18萬元，南加愛迪生每月基本費85元，聖地牙哥瓦電128元， 太平洋瓦電92元。

依照南加愛迪生的提案推算，整體每度電費將減收約33%。中等收入家庭用電在500度時，電費將由173元減為169元。如果用電增加，用戶省的會愈多，以中等收入家庭用電600度計算，電費將由258元降為228元。聖地牙哥瓦電的資深副總裁Scott Crider就說，大家都知道繼續維持現狀是行不通的，因此電費計費機制必須從根本調整。

AB 205的範圍還不只電費調降，水費與瓦斯還可能更動，但就聖地牙哥瓦電的用戶來說，低收入戶的電費每年就可省下300元。另外，依照AB 205的預期，按收入區分費率也能讓費用透明度更高，消費者更能預期下個月的帳單會有多少待繳，也能協助加州更快達成零排放的目標。

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