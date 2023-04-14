破紀錄積雪 杜拉瑞湖洪水恐再現

預測報告指出，隨著未來數月氣溫升高，加州各河流流域將可能面臨高於平均水平的融雪流徑。(Getty Images)

根據加州 水資源局10日發布預測報告，隨著未來數月氣溫升高，加州各河流流域將可能面臨高於平均水平的融雪流徑。在杜拉瑞湖(Tulare Lake)流域，4到7月預報融雪將超過Tule與Kern河流平均水平400%。

所有融雪流徑來自今年冬年的加州積雪，可能是史上創紀錄最大量積雪。在塞拉山(Sierra)北部，積雪目前略少於平均水平的200%，僅低於1982-83年積雪量。但在今年冬天受到大氣流衝擊最大的南部山脈，積雪量已超過過去幾年平均水平的300%，打破往年紀錄。

「加州水政策中心公共政策研究院」資深研究員茅特(Jeffrey Mount)表示，加州正處於未知境界。積雪未來如何發展，甚為重要。沙加緬度河流流域4-7月徑流水平，將遠超過過去30年的平均水平。

例如，歐瑞維爾(Oroville)地區Feather河流預估將有320萬英畝英尺的水流、或超過平均值187%。聖華金流域(San Joaquin basin)與杜拉瑞湖流域徑流水量，也將超過30年平均值的兩倍。

融雪形成水流已在杜拉瑞湖水域造成洪水 ，包括金恩斯縣(Kings County)與杜拉瑞地區。其他地點是否會發生更多洪水，將取決於多個因素，尤其是未來數月的氣候狀況。

聖地牙哥 加大隸屬海洋研究所之西部氣候與水極端研究中心的雪水研究專家哈拉卡拉(Kayden Haleakala)指出，春季熱浪或溫暖的大氣河流，皆可能導致快速融雪、快速淹沒河流流域。這些情況都無法於近期預測。

此外，洪水管理控制也存在巨大差異。茅特指出，北部山脈積雪較少，防洪措施因此較穩健，加州最大水庫整個冬季都能吸納雨水及雪水資源。但在加州南邊聖華金河谷，情況則大不同，因為水庫容量較小，堤壩能會被推促到極限。

茅特與其他專家們皆認為，杜拉瑞胡水域是洪水最嚴重的地區。加州1983年曾是創紀錄的降雪年，杜拉瑞胡水域的洪水情況，持續了兩年時間。今年可能會發生類似情況。