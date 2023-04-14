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一分鐘看加州／南加傳奇橙橘樹 150歲了

記者啟鉻／河濱報導
在保護罩內的超級橙橘樹齡150年，依舊鬱鬱蔥蔥。（記者啟鉻／攝影）
在保護罩內的超級橙橘樹齡150年，依舊鬱鬱蔥蔥。（記者啟鉻／攝影）

南加州河濱縣素以盛產橙橘而聞名，正是當初的橙橘產業促進了河濱地區經濟繁榮。或許很少人知道，在河濱市中心還有一株150年樹齡的傳奇橙橘樹，是城市地標之一，目前受到市府和河濱加州大學科學家保護。雖然樹齡150年，但仍鬱鬱蔥蔥、果實纍纍，猶如一位長者依舊「精神矍鑠」，見證著河濱市的發展。

傳奇橙橘樹位於河濱市中心南部，在Magnolia 街與Arlington路交匯處附近，位於一個車輛過往繁忙的街口。它被可透氣及透光保護罩遮擋，外面還有柵欄圍攏，已經被標記為加州歷史地標No.20。河濱市建市於1883年，至今有近140年歷史，而這棵傳奇橘樹樹齡高於這座城市年齡，見證了河濱市的日益繁榮。

據資料記載，這棵橙橘樹學名是「華盛頓臍橙樹」（Washington navel orange tree），是1800年代初在南美巴西一個修道院出現的普通甜橙變種。因果實無籽可口，1870年美國農業部進口了12棵臍橙樹，經過培育稱為華盛頓臍橙樹，後來與加州橙橘樹嫁接，果實也稱加州臍橙。河濱市創建人之一、社區活躍人士Eliza Tibbets當時獲得樹苗，於1873年載種河濱市自家院落。

據說世界上數百萬棵臍橙樹多是河濱市傳奇樹的「後代子孫」，也造就了河濱地區持續的柑橘產業。當初有兩棵樹苗到達河濱市，另一棵移到了Mission Inn.旅館，但後來不知道什麼原因，幾年後枯萎死掉了。而現存這棵臍橙樹表現出生命力旺盛，繼續生長至今，也造就了奇蹟。果實大而飽滿、甜美多汁、味道可口，深得不同年齡人喜愛。之所以叫「臍橙」，是來源於橙子底部開花端的突變，有個小凹進。很像人的肚臍。正是這種突變，導致沒有種子。

雖然河濱當地在1873年前就開始種植橙橘樹，但這棵臍橙樹的到來，引發一場橙橘革命。由於果實可口很受消費者歡迎，因此獲得大量種植，也吸引遊人來內陸品嚐，進而促進外來人口定居和當地經濟繁榮。目前傳奇橙橘樹受到河濱加大植物學家們的保護，他們使用特殊工具、殺蟲劑消滅害蟲，並作疾病監測，使得樹得以很好保護並繼續繁榮。

地標標誌。（資料圖片）
地標標誌。（資料圖片）
河濱市府與河濱加大科學家合作，外圍以透光保護罩保護超級橙橘樹。（記者啟鉻／攝影）
河濱市府與河濱加大科學家合作，外圍以透光保護罩保護超級橙橘樹。（記者啟鉻／攝影）
有說明碑文。（記者啟鉻／攝影）
有說明碑文。（記者啟鉻／攝影）
拍攝於1902年的一張圖片。（資料圖片）
拍攝於1902年的一張圖片。（資料圖片）

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