新冠檢測不再免費 5月11起保險應可報銷

為了減輕對居民的影響，加州已提出法案，要求保險公司在聯邦解除新冠緊急狀態後，繼續提供民眾免費檢測服務。（Getty Images）

隨著聯邦發布的新冠緊急狀態即將於下個月解除，美國許多民眾正面臨著失去因應疫情的重要基本工具，例如免費新冠檢測 。

儘管藥房和醫療院所會繼續提供居家快篩檢測和實驗室核酸檢測，但在公共衛生局和保險 公司5月11日後不再承擔這些檢測的費用後，大多數民眾今後都必須付費使用。藥房現在一般居家快篩檢測盒的零售價約24元，實驗室核酸檢測一次費用約介於70元到100元之間，但可能很快就會漲價。

為了減輕疫情相關費用對居民的影響，加州 率先提出了兩項法案。第一項法案SB510要求，保險公司在聯邦緊急狀態解除後，必須繼續承擔投保人的新冠檢測費用，包括職場檢測。

在聯邦緊急狀態解除後，私人保險公司將不再需要每月提供最多八次的免費新冠檢測服務。不過，加州提出的第二項法案SB1473要求，在5月11日後的六個月內，保險公司必須維持目前的居家檢測盒報銷規定。

目前，Walgreens和CVS等連鎖藥房已和保險公司達成協議，讓消費者可以到藥房取貨，或由藥房直接向保險公司收費。在某些情況下，消費者可能必須先自掏腰包支付檢測盒費用，然後再向保險公司報銷。

在聯邦緊急狀態解除後六個月內，加州居民仍然可以報銷在藥房購買的居家檢測盒，但從11月12日起，民眾必須透過與保險公司合作（in-network）的醫師才能免費獲得檢測盒，在藥房購買的檢測盒也不能再報銷。這個日期同樣適用於疫苗接種和治療。

與此同時，民眾仍可透過一些地方和社區機構獲得免費檢測盒，聯邦政府也仍會繼續透過美國郵政局寄發檢測盒給還未收到上限數量的民眾。

不過，民眾需要做好心理準備，未來在醫院、醫師診所進行的新冠檢測費用會提高，因為外州保險公司將不會再被禁止收取與新冠檢測相關的自付額或其他分攤費用，這對沒有保險的加州居民來說是一大挑戰。