美食樂園╱你可能不知道的紀念日：4月30日全美珍奶日

4月30日是全美珍奶日。（取自National Day Calendar網站）

說起每年4月有什麼節日，一般多半會想到清明與復活節 ，但是您可能不知道的是4月30日也是個節日，而且是跟台灣直接有關的全美珍奶日。

珍珠奶茶1990年代引進美國時，一般通稱為bubble tea，但是後來bubble tea更常用於指涉手搖茶，因此中文的「波霸」就被當成美國的慣用語，稱珍奶為boba tea了。

台灣人在1980年代改良傳統小粉圓成為飲品加料時，原本以「珍珠」形容加在各類茶飲中的大粉圓。但是受到香港電影 的影響，改以稱呼上圍豐滿女星的「波霸」一詞形容又圓又大的珍珠粉圓，因此珍奶又可稱為波霸奶茶。

雖然珍奶早就在華人圈享有一定名聲，但真的出名要等到四位台裔青年2010年在紐約法拉盛 開珍奶店，而且分店現今已達423家，bubble tea、pearl tea、boba (tea)才成為美國老少皆知的飲品。

四位年輕人在紐約開的店就叫「Kung Fu Tea 功夫茶」，而4月30日之所以會成為全美珍奶日（National Bubble Tea Day）也是因為第一家分店在4月30日開張。