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美食樂園╱你可能不知道的紀念日：4月30日全美珍奶日

編譯胡立宗╱綜合報導
4月30日是全美珍奶日。（取自National Day Calendar網站）
4月30日是全美珍奶日。（取自National Day Calendar網站）

說起每年4月有什麼節日，一般多半會想到清明與復活節，但是您可能不知道的是4月30日也是個節日，而且是跟台灣直接有關的全美珍奶日。

珍珠奶茶1990年代引進美國時，一般通稱為bubble tea，但是後來bubble tea更常用於指涉手搖茶，因此中文的「波霸」就被當成美國的慣用語，稱珍奶為boba tea了。

台灣人在1980年代改良傳統小粉圓成為飲品加料時，原本以「珍珠」形容加在各類茶飲中的大粉圓。但是受到香港電影的影響，改以稱呼上圍豐滿女星的「波霸」一詞形容又圓又大的珍珠粉圓，因此珍奶又可稱為波霸奶茶。

雖然珍奶早就在華人圈享有一定名聲，但真的出名要等到四位台裔青年2010年在紐約法拉盛開珍奶店，而且分店現今已達423家，bubble tea、pearl tea、boba (tea)才成為美國老少皆知的飲品。

四位年輕人在紐約開的店就叫「Kung Fu Tea 功夫茶」，而4月30日之所以會成為全美珍奶日（National Bubble Tea Day）也是因為第一家分店在4月30日開張。

4月份與食物有關的紀念日特別多，包括1日的酸種麵包日（Sourdough Bread Day），6日的墨式捲餅日（Burrito Day），9日的中式杏仁酥日，11日的起司火鍋日，19日的大蒜日，22日的雷根糖日（Jelly Bean Day），26日的椒鹽脆餅日（Pretzel Day）與27日的熊熊軟糖日（Gummi bear Day）。有興趣的人不妨上網看看每個紀念日的由來https://nationaldaycalendar.com/april/。

功夫茶的招牌。（取自功夫茶網站）
功夫茶的招牌。（取自功夫茶網站）
功夫茶全美共有423家分店，為珍奶打響名號。（取自功夫茶網站）
功夫茶全美共有423家分店，為珍奶打響名號。（取自功夫茶網站）

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