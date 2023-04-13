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改善房屋荒 加建政策見成效

編譯胡立宗╱綜合報導
房舍後院增建的ADU。（本報資料照片）
房舍後院增建的ADU。（本報資料照片）

加州的住房短缺問題有多嚴重？房利美（Fannie Mae）估計全美短缺380萬間，加州就占了一半以上。為了解決問題，加州政府推動增建計畫，也就是ADU（accessory dwelling unit）。

這個計畫的成效如何，至少就數據來看，2018年至2021年的ADU申請建造案數量從8905件增加到2萬3663件，累計件數達到6萬3456件，顯示加州人對於後院多一間小屋的意願越來越高。

不少建設公司也看準這股風潮，趕搭ADU列車，灣區的Villa與Abodu就因此而規模大增。Villa的共同創辦人James Connolly在接受商業雜誌Insider訪問時誇下海口，「加州往那走，全美都會跟著來」。

事實上也是如此，加州的前例一開，俄勒岡、內布拉斯加、緬因州已經跟進，華盛頓與紐約州也將跟進，更別提邁阿密等久為住房問題所苦的城市，看起來ADU的確是房屋荒的解藥之一。

然而，加州的先行角色也凸顯出ADU的缺陷：ADU的法律定位在州級政府沒有問題，但是地方政府的限制卻密密麻麻。真的蓋好、取得執照可能得花10萬元至30萬元不等，這樣「貴」的ADU對平抑房價與租金根本沒有幫助。

不過對於想幫助小孩的父母來說，ADU還是不錯的選擇，例如聖荷西的Clark家花了32萬5000元在後院蓋了ADU，讓成年小孩有個免租金的地方可住，也算是父母的一份心意。

聖荷西的一間ADU。（Villa Homes提供）
聖荷西的一間ADU。（Villa Homes提供）

加州 租金 紐約州

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