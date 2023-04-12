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太浩湖生態轉變 清澈度勝40年前

編譯組／綜合11日電
太浩湖清澈度現在更勝40年前。（美聯社）
太浩湖清澈度現在更勝40年前。（美聯社）

戴維斯加大「太浩湖環境研究中心」(Tahoe Environmental Research Center, TERC) 10日公布的年度調查報告顯示，太浩湖水2022年的清澈度更勝於2021年，其清澈情形達到1980年代以來從未見過的水準。

TERC 主任史拉道 (Geoffrey Schladow) 強調，太浩湖最近年間的生態轉變前所未見，其中一大原因是兩年前開始，湖內蝦子數量大減，因為蝦子以微型甲殼類動物為食，而這種甲殼類動物清潔湖內水藻與微型顆粒，有保護湖水生態功能。蝦子數量大，對維持湖水清澈是一大問題。

「太浩湖環境研究中心」從1968年起進行測量湖水清澈度。研究人員將一個10吋的白盤放進湖水中，探測白盤不見蹤影時的深度。當時太浩湖水清澈無比，白盤沉入湖中之後102呎才消失蹤影。

然而從那個時候開始，太浩湖水逐漸污濁。過去20年間，太浩湖的清澈度一直維持在60呎到70呎之間。2021年太浩湖的清澈度為61呎，比一年前減少兩呎。

2022年情況突然轉變，太浩湖的平均清澈度突然成長到71.7呎，其中以2022年8月到12月湖水清澈度改善最為明顯，根據報告，這段期間內，湖水清晰可見度深達80.6呎。專家並且指出，今年元月開始，太浩湖水清澈度持續增加，幾乎回到1970年代狀態。

史拉道稱，導致湖水污濁的主要原因是水蚤數量減少，水蚤是一種甲殼類動物，以藻類與粒狀物為食，有清潔湖水功能。

另外專家指出，太浩湖附近車輛來往頻繁，將許多路面塵土、污泥帶到水中，同時過去年間加州森林野火頻繁，大火造成的灰燼與煙霧也衝擊湖水清澈度。

專家分析，今年冬天氣候嚴寒，有助於湖水循環混合，因為天氣冰冷，湖面冷水下沉，底層清澈湖水循環上升，此乃為太浩湖水這四年來首度循環混合，有助於太浩湖的生態平衡。

然而史拉道指出，春天來臨，太浩湖附近盆地的積雪融化，會將路面的污泥帶進湖內，影響到湖水清澈度。雖然如此，他認為根據最近幾年跡象，未來一、兩年內太浩湖仍將比以往清澈。隨後可能會因蝦子數量成長，湖水清澈度退到原來水平。

保護太浩湖聯盟 (the League to Save Lake Tahoe) 執行長科林斯 (Darcie Goodman Collins) 指出，最近太浩湖水生態報告鼓舞聯盟士氣，然而不可太過於樂觀，以為太浩湖水今後將日漸清澈。這次報告提醒我們，如果想要維持蔚藍的太浩湖，我們必須更加努力研究。

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