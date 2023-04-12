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加州首購屋補助款搶光 受惠者多白人

編譯廖宜怡／綜合報導
加州為首購族提供的「全民夢想」貸款計畫，一推出就被申請一空。（Getty Images）
加州為首購族提供的「全民夢想」貸款計畫，一推出就被申請一空。（Getty Images）

加州議會稱一項為房屋首購族推出的新貸款計畫為「全民夢想」計畫（Dream For All），但這項計畫開放申請11天後，第一輪補助金就被迫切的購屋者搶光。

結果發現，只有幾千人實現了這個夢想，而且，這些人大部分都是居住在沙加緬度地區的白人和非西語裔居民。

由於補助金已發光，「全民夢想」計畫已暫時停止，距離加州住房金融局（California Housing Finance Agency）宣布計畫啟動不到兩周。根據新聞網站CalMatters獲得的一份內部文件，這項計畫第一波行動為2564名購屋者提供了約2億8800萬元的補助金。

加州這項複雜的計畫為首購族支付部分或全部購買房屋時需要的預付款，即頭期款，以換取房屋出售、重新貸款或轉讓時的部分獲利，加州再將這些獲利用於資助下一位首購借款人。計畫的目的在於幫助解決加州族裔間的貧富差距，尤其是淨資產低於全國平均的非裔和西語裔家庭，申請者的家庭收入必須低於戶籍所在地家庭平均收入的50%。

CalMatters獲得的文件內容顯示，約三分之二的受益人是收入低於12萬5000元的民眾，平均獲得的貸款金額略高於11萬2000元。但數據也顯示，這項計畫被白人民眾不成比例地大量使用。加州參議會議長艾金斯（Toni G. Atkins）10日發出聲明表示，這項計畫旨在幫助那些長期被住房市場拒於門外的民眾。

艾金斯說：「雖然這項計畫在讓首購族迅速進入市場和提高中谷地區（Central Valley）房屋擁有率方面，獲得了成功，但顯然需要讓更多人知道這項計畫的存在，尤其是少數族裔社區。」

這項計畫過去兩周引起的熱潮說明了加州對住房的需求有多麼迫切，同時也說明了部分使用這項計畫的人，是已經待在尋找住房過程中很久的人。

因此，這裡帶出了一個重要的問題：受益於這項計畫的人當中，有多少人是真的需要幫助的？又有多少人是無論能否獲得幫助都會買房的人？

沙加緬度貸款員古傑（Matt Gougé）說：「我猜，三成到五成的人即使沒有獲得這項計畫的幫助也有能力買房，因為我就有很多這樣的客戶。」

加州 貸款 非裔

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