我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

南加亞凱迪亞惡鄰派對鬧事 華人買槍自衛

美食樂園／揭開6家地下酒吧神祕面紗

編譯胡立宗／綜合報導
聖路易斯奧比斯波的看來像理髮店的Barrelhouse。（Chris Vaughn提供）
聖路易斯奧比斯波的看來像理髮店的Barrelhouse。（Chris Vaughn提供）

1920年代的禁酒令（Prohibition）對加州產生兩大影響：其一是19世紀萌芽的葡萄酒業大受打擊，許多酒坊因此倒閉，或是改為家傳私釀而不對外公開銷售；另一個則是地下酒吧（speakeasy）的興起，讓酒蟲撓肚的人可以偷偷喝上兩杯，就算禁酒令在1933年底取消，這種偷偷摸摸來一杯的文化卻保留下來，speakeasy藏身小巷或其他店家內，讓訪客喝酒之前先滿足探險欲。加州從南到北都有speakeasy，且看Visit California精選的六家：

1、沙加緬度的Pre Flite Lounge：

Pre Flite來自Pre Flight的讀音，因為1972年設立時，位置就在機場附近，成為搭機前小酌兩杯的好去處。2014年搬到市區後依然維持speakeasy風格，藏身在第10街Jazz Alley的不知名暗巷中，而且連招牌都沒有，不過只要循著塗鴉就可找到入口。

2、舊金山的Bourbon & Branch：

現在位於Jones Street 501號的Bourbon & Branch，早在1899年就已經是家「深藏不露」的地下酒吧了，當年外面的門面是「H. W. Vette & Co. Grocery Saloon」，在禁酒時期則換成雪茄店，但裡頭的男男女女還是照喝不誤。現今雖然正名為Bourbon & Branch，但是事前需要預約，入場前出示密碼，而且最多只能待90分鐘，全程禁用手機，充滿禁酒時期的偷偷摸摸風格。

3、聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）的Barrelhouse：

門面還是維持著speakeasy風格，看起來像是復古風的男士理髮店，但進到裡頭才發現藏身其中的酒吧。雖然Barrelhouse 2016年才開張，但它的東家可是歷史超過百年的BarrelHouse Brewing Co.，建築本身也有著同樣歲數，因此初次到訪者誤以為是從禁酒時期就開了的老店一點也不意外。

4、洛杉磯的Varnish：

門面是號稱發明法式蘸醬三明治（French Dip）的餐館Cole's，但裡面則是道道地地的speakeasy。現在的Varnish除了提供餐點、酒品，周日、周一、周二還有現場鋼琴演奏，如果夠大膽的人，可以請調酒師自由發揮，據說總會大吃一驚，因為Varnish號稱是洛杉磯最會培養調酒師的酒吧了。

安那罕走1920年風格的The Blind Rabbit。（取自The Blin...
安那罕走1920年風格的The Blind Rabbit。（取自The Blind Rabbit Instagram帳號）

5、安那罕（Anaheim）的Blind Rabbit：

2013年開張的Blind Rabbit，從店內裝潢根本無法判斷，因為全部都是1920年代的風格，還有一架1905年的鋼琴，這家店因為太過熱門，550平方呎的空間最多只能容納35位客人，所以傍晚5時後都要預約。這家店同樣只能待90分鐘，而且全程禁用手機。

6、聖地牙哥的False Idol：

藏身聖地牙哥小義大利的這家speakeasy，門面是美食酒吧Craft & Commerce，進到內部才能發現玻里尼西亞風的False Idol。從裝潢到酒品無一不具有太平洋海島風，而且如果客人點了超大杯的特調Alkala the Fierce，店內的火山還會因此爆發、座椅也會晃動，別具一番風味。

加州 洛杉磯 手機

上一則

太浩湖生態轉變 清澈度勝40年前

下一則

加州首購屋補助款搶光 受惠者多白人

延伸閱讀

愛上仇家金英光 李聖經不諱言超虐心

愛上仇家金英光 李聖經不諱言超虐心
張魁兒吹噓「是長榮張家親戚」 騙借名買車、寄生酒吧地下室

張魁兒吹噓「是長榮張家親戚」 騙借名買車、寄生酒吧地下室
奧克拉荷馬市酒吧爆槍擊 至少3死3傷

奧克拉荷馬市酒吧爆槍擊 至少3死3傷
中國城豪華 KTV（皇朝）隆重開業

中國城豪華 KTV（皇朝）隆重開業
網紅曝日酒吧「坑客伎倆」 收40萬日圓帳單 冰塊竟按次收費

網紅曝日酒吧「坑客伎倆」 收40萬日圓帳單 冰塊竟按次收費
出軌、欠債被封世紀渣男 昔當紅男星酒吧唱歌...腫一圈

出軌、欠債被封世紀渣男 昔當紅男星酒吧唱歌...腫一圈

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45
機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行