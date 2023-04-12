美食樂園／揭開6家地下酒吧神祕面紗

聖路易斯奧比斯波的看來像理髮店的Barrelhouse。（Chris Vaughn提供）

1920年代的禁酒令（Prohibition）對加州 產生兩大影響：其一是19世紀萌芽的葡萄酒業大受打擊，許多酒坊因此倒閉，或是改為家傳私釀而不對外公開銷售；另一個則是地下酒吧（speakeasy）的興起，讓酒蟲撓肚的人可以偷偷喝上兩杯，就算禁酒令在1933年底取消，這種偷偷摸摸來一杯的文化卻保留下來，speakeasy藏身小巷或其他店家內，讓訪客喝酒之前先滿足探險欲。加州從南到北都有speakeasy，且看Visit California精選的六家：

1、沙加緬度的Pre Flite Lounge：

Pre Flite來自Pre Flight的讀音，因為1972年設立時，位置就在機場附近，成為搭機前小酌兩杯的好去處。2014年搬到市區後依然維持speakeasy風格，藏身在第10街Jazz Alley的不知名暗巷中，而且連招牌都沒有，不過只要循著塗鴉就可找到入口。

2、舊金山的Bourbon & Branch：

現在位於Jones Street 501號的Bourbon & Branch，早在1899年就已經是家「深藏不露」的地下酒吧了，當年外面的門面是「H. W. Vette & Co. Grocery Saloon」，在禁酒時期則換成雪茄店，但裡頭的男男女女還是照喝不誤。現今雖然正名為Bourbon & Branch，但是事前需要預約，入場前出示密碼，而且最多只能待90分鐘，全程禁用手機 ，充滿禁酒時期的偷偷摸摸風格。

3、聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）的Barrelhouse：

門面還是維持著speakeasy風格，看起來像是復古風的男士理髮店，但進到裡頭才發現藏身其中的酒吧。雖然Barrelhouse 2016年才開張，但它的東家可是歷史超過百年的BarrelHouse Brewing Co.，建築本身也有著同樣歲數，因此初次到訪者誤以為是從禁酒時期就開了的老店一點也不意外。

門面是號稱發明法式蘸醬三明治（French Dip）的餐館Cole's，但裡面則是道道地地的speakeasy。現在的Varnish除了提供餐點、酒品，周日、周一、周二還有現場鋼琴演奏，如果夠大膽的人，可以請調酒師自由發揮，據說總會大吃一驚，因為Varnish號稱是洛杉磯最會培養調酒師的酒吧了。

安那罕走1920年風格的The Blind Rabbit。（取自The Blind Rabbit Instagram帳號）

5、安那罕（Anaheim）的Blind Rabbit：

2013年開張的Blind Rabbit，從店內裝潢根本無法判斷，因為全部都是1920年代的風格，還有一架1905年的鋼琴，這家店因為太過熱門，550平方呎的空間最多只能容納35位客人，所以傍晚5時後都要預約。這家店同樣只能待90分鐘，而且全程禁用手機。

6、聖地牙哥的False Idol：

藏身聖地牙哥小義大利的這家speakeasy，門面是美食酒吧Craft & Commerce，進到內部才能發現玻里尼西亞風的False Idol。從裝潢到酒品無一不具有太平洋海島風，而且如果客人點了超大杯的特調Alkala the Fierce，店內的火山還會因此爆發、座椅也會晃動，別具一番風味。