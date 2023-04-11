科羅拉多河水位升 長期水源危機仍在

水量大減的科羅拉多河因今冬創紀錄降雪緩解，但長期水資源危機依舊存在。（AP）

洛杉磯時報報導，四個月前，科羅拉多河（Colorado River）水庫水位下降至危險程度，但在今冬多場大型風暴 後，該流域有了自1997年以來最大積雪逕流，水庫水位大幅上漲。

然而，長期水危機仍存在。官員們仍努力解決河流長期乾旱問題，特別是在氣候變化加劇的最近23年的乾旱期間。

包括加州 在內七個州，圍繞著科羅拉多河水分配的矛盾，隨著冬季風暴出現，緊張局勢似有緩和。該地區水務機構官員承諾將繼續談判，以努力達成七州共識，更多雨水的天氣，也可能在談判中提供轉圜空間。

拜登政府考慮在未來年內管理水庫水位的替代方案，也因如今充足的的積雪大幅減少壓力。

拉斯維加斯附近胡佛水壩（Hoover Dam）的米德湖（Lake Mead），最近已降至蓄水以來最低水位，蓄水量僅28%。

而洛磯山脈上游，科羅拉多河流域上游的積雪量，為1986年以來平均值的150%。

今年春、夏徑流將提高猶他州-亞利桑那州邊界鮑爾湖（Lake Powell）水位，水將流向米德湖，該湖替南加州、亞利桑那、內華達州南部和墨西哥州北部提供水資源。

儘管今冬雪量充足，然米德湖水位估計仍低於半滿。（ABC）

南加州大都會 水局科羅拉多河資源經理哈森坎普（Bill Hasencamp）說，徑流最終會使米德湖水位升高20至30呎，但預計這兩個水庫仍將遠低於半滿水位。

他說，「這次的積雪量給我們提供時間制定更長期的水資源解決方案。」此外，今冬加州歷史性降雪，也讓該地區減少科羅拉多河水供應，有助提高米德湖水位。

「目前科羅拉多河水的使用是不可持續的」他說，「我們需對該河永久性減少25%或更多供水量，用創新方法擴大供水。」

自去年6月以來，官員一直敦促七個州代表對大規模削減水資源計畫達成共識，聯邦政府也計劃著相關替代方案。

加州擁有科羅拉多河最大用水權，為帝王縣和科切拉山谷（Coachella valleys）農田，及自棕櫚泉（Palm Spring）到聖地牙哥城市提供用水。

在米德湖，水流經胡佛水壩取水口，然後衝過30呎寬管道，替約35萬戶家庭提供足夠電力，並繼續流至下游莫哈維湖（Lake Mohave）。今年，該地區大幅減少科羅拉多河抽水量。

Quechan是科羅拉多河流域30個聯邦承認的部落之一，原住民領導人一直呼籲將他們納入河流管理談判中。

上個月，該部落主席華金（Jordan Joaquin）被加州州長紐森（Gavin Newsom）任命為加州的科羅拉多河委員會成員，成為該職首位部落代表。他認為，大家必須坐在一起解決缺水問題。

哈森坎普說，「從今夏開始的三年，我們需批准並實施新協議。」

大都會水利局提供其成員機構1900萬戶供水，平均而言，該地區四分之一供水來自科羅拉多河。

該區總經理Ade Hagekhalil表示，水局需共同努力投資多項解決方案，包括回收更多廢水、收集更多雨水和清理受污染的地下水等。他建議科羅拉多河流域考慮建立單一水務機構，來管理七個州的水資源。