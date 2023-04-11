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過去20年 加州中學槍枝暴力降70%

洛杉磯訊
UCLA研究發現，加州校園暴力事件，明顯低於世紀之交前後的水平。（UCLA）
UCLA研究發現，加州校園暴力事件，明顯低於世紀之交前後的水平。（UCLA）

儘管近幾年來，全國範圍內發生過大規模槍擊事件，以及其他引人注目的犯罪事件，但洛杉磯加州大學( UCLA )的一項新研究發現，加州初中和高中的日常暴力事件，明顯低於世紀之交前後的水平，其中槍枝報告下降70%。

研究人員分析調查2001至2019年之間的數據，該調查是每年向加州五年級、七年級、九年級和十一年級學生提供的保密匿名問卷。

加州學校暴力事件大幅減少。（數據來源：UCLA；製表：記者邵敏）
加州學校暴力事件大幅減少。（數據來源：UCLA；製表：記者邵敏）

2018年累計的數據結果發現，校園打架事件減少56%，校園槍枝報告減少70%，刀具等其他武器減少68%，在學校受到武器威脅的學生減少59%。該研究來自超過600萬初中和高中學生的回答，調查還發現，與白人學生相比，非裔和西裔學生的暴力犯罪事件下降幅度更大。

UCLA學者Ron Avi Astor是這項研究的參與者，他指出，每次校園槍擊事件都是一次讓整個國家感到恐慌的毀滅性行為，而且公眾愈來愈意識到，20年來幾乎沒有什麼改變可以確保學校安全。

Astor表示，但大規模槍擊事件只是其中很小的一部分，總體來說，對於大多數學生，美國學校比之前幾十年更安全，加州每個縣95%以上的學校都出現類似的暴力事件下降趨勢。

此項研究的作者寫道，重要的是要從過去20年，幫助減少校園暴力的政策和干預措施中學習，以應對接下來的新挑戰。該研究不包括新冠疫情導致加州學校關閉後的數據，研究人員承認，由於疫情導致心理健康問題和暴力爆發增加，一些研究結果可能會發生變化。

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