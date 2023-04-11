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超前部署 紐森宣布儲備墮胎藥

編譯廖宜怡／綜合報導
加州州長紐森宣布，已開始儲備墮胎藥物以防範短缺問題。（美聯社）
加州州長紐森宣布，已開始儲備墮胎藥物以防範短缺問題。（美聯社）

由於一名德州聯邦法官上周做出的裁決威脅到墮胎藥物的供應，官方預測對墮胎藥物的需求可能會增加。因此，加州州長紐森（Gavin Newsom）10日宣布，加州已開始未雨綢繆儲備墮胎藥物。

紐森辦公室表示，他們已經向製藥公司ANI Pharmaceuticals購買了25萬劑墮胎藥物米索前列醇（misoprostol），並與ANI Pharmaceuticals談判達成協議， 透過加州自己的處方品牌CalRx，再購買200萬劑米索前列醇，以確保加州可以繼續提供單一藥物的墮胎選擇。

在美國，藥物墮胎通常會同時使用米索前列醇和另一種藥物美服培酮（mifepristone），也可單獨使用米索前列醇。醫師表示，僅使用米索前列醇墮胎是安全的，但可能有較多副作用，包括較為疼痛。

在德州聯邦法官卡奇馬力克（Matthew Kacsmaryk）推翻美國食品藥物管理局（FDA）對美服培酮的批准後，拜登政府已針對這項裁決提出上訴，美服培酮的命運最終可能由美國最高法院來決定。如果美服培酮被禁用，人們對米索前列醇的需求將會顯著提高。

紐森發出聲明說：「我們不會屈服於試圖將這些重要的墮胎服務，變成非法的極端分子。」

州長辦公室首席律師史畢格（Julia Spiegel）表示，米索前列醇的供應現階段沒有短缺問題，紐森政府透過談判簽定儲備米索前列醇的合約，是一項積極的作為，而且，他們只購買了合理的劑量，以避免造成其他地區的米索前列醇出現短缺。她指出，加州已把談判條款內容分享給「生育自由聯盟」（Reproductive Freedom Alliance）的其他成員州。

卡奇馬力克的裁決如果沒有被駁回，食藥局對美服培酮的批准將會從4月14日起失效。

拜登政府10日要求位於紐奧良的美國第五巡迴上訴法院（Fifth U.S. Circuit Court of Appeals）在13日前發布暫緩執行卡奇馬力克裁決的命令，並在文件中稱，這項裁決「將使食藥局的科學判斷受挫，並嚴重傷害女性」。

墮胎 加州 紐森

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