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一分鐘看加州／豐沛降雨後 除草劑小心使用

編譯胡立宗／綜合報導
用在庭院的除草劑要仔細閱讀說明，手動除草最安全。（本報資料照片）
用在庭院的除草劑要仔細閱讀說明，手動除草最安全。（本報資料照片）

這個冬季的雨量算是豐沛，隨著春季的腳步到來，氣溫漸升也讓家中庭院裡的植物開始生長，但是正當所愛的花木恢復生機，野草也一樣春風吹又生。對環境最友善的方式當然是親手拔除，但是對沒時間的人來說，適當使用除草劑不失為解決辦法之一，但是除草劑該如何用，以下三種常見除草劑的使用方法。

萌芽前除草劑（pre-emergent herbicide）：其作用是讓種子一發芽就碰到除草劑的毒性，生長出來的葉片發育不良也無法長大。但是萌芽前除草劑的效期普遍較長，因此使用前務必詳讀說明，並且不要施用在觀賞植物的生長區，不然會連想種的花木一起殺死。一般來說，沿著圍籬邊或沿著苗圃邊界施用是最佳選擇。

闊葉除草劑（broadleaf herbicide）：效用正如其名，對於草坪上的闊葉草特別有效，從根部感染整株植物。不過，切記按照說明調配用量，過量會導致鄰近土壤也不利闊葉草生長，原本想種的觀賞植物也會因此早夭。Dicamba類的除草劑殺傷力很強，就算是少劑量也很有威力，因此一定要按說明使用。

泛用型除草劑（broad-spectrum herbicide）：包括使用嘉磷塞（glyphosate）、草銨膦（glufosinate）、壬酸（pelargonic acid）的製品，透過光合作用發揮作用，因此萌芽後施用才會發揮功效。假設是在冬季施藥，到了春季，野草還是會長，只是生出來的芽無法繼續生長。

使用除草劑的人，切記不要在雨天或強風的日子施藥，施藥後也應該過幾天再澆水，不然很可能殃及無辜。選擇手動除草的人，記得要把野草連根拔起，只摘掉地面露出的葉片，過沒幾天它又會冒出頭。利用小鏟子也是個不錯的選擇，可以整個土塊一起挖起，然後再抖落土塊。

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