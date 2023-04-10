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生活成本低 加州內陸19縣人口不減反增

編譯組／綜合報導
美國人口普查局公布的最新數據顯示，舊金山在疫情期間人口流失7.1%，為全加州第二高。（Getty Images）
美國人口普查局公布的最新數據顯示，舊金山在疫情期間人口流失7.1%，為全加州第二高。（Getty Images）

美國人口普查局（U.S. Census）公布的最新統計數據顯示，在新冠疫情發生後，從2020年4月到2022年7月，加州人口減少了約50萬人，幅度約1%，其中以拉森縣（Lassen）、舊金山縣和聖馬刁縣（San Mateo）人口流失的比例最高，分別為7.5%、7.1%和4.4%。

儘管如此，並非加州每一縣的人口都減少。數據顯示，在加州58縣中，有19個縣的人口在這段期間內有所增長，幾乎都是生活成本較低的內陸縣。

在這兩年多當中，人口增長速度最快的是灣區以南的聖比尼度縣（San Benito），增加了4.7%，增長第二快的有九個縣，其中六個位於沙加緬度縣周邊，包括阿默多縣（Amador）、卡拉維拉斯縣（Calaveras）、聖荷昆縣（San Joaquin）、普萊賽縣（Placer）、宇洛縣（Yolo）和宇巴縣（Yuba），人口增長皆超過1.5%。

數十年來，沙加緬度縣周邊這六個內陸縣的人口一直持續成長，從2010年到2022年，他們的總人口增加了近16%。加州全州人口在2010年代初期曾以類似的速度增長，但近年來停滯不前，自2010年以來，加州人口僅增加了約5%。

這個六個縣的新住民是從哪裡來的？

根據美國人口普查局的數據，從2017年到2021年，從美國其他地區遷入這六個北加州內陸縣的居民，有20%來自相鄰的沙加緬度縣，其他三分之一來自舊金山灣區，以阿拉米達縣11%、聖他克拉拉縣6%、康曲柯士達縣5%為最多。

加州公共政策研究院（Public Policy Institute of California）人口統計學研究員麥基（Eric McGhee）表示，人們離開灣區和濱海地區搬到內陸，是為了較便宜的房價，這種遷徙模式在新冠疫情發生前就已存在，但遠距工作的靈活性使人們在保有灣區工作的同時，還可搬到其他地區居住。

麥基說：「過去幾年裡，加州發生了很大的變化，整個加州的住房成本變得非常高，尤其是灣區。這讓人們想要搬到生活成本較低、但又離原居住地不遠的地方。」

加州 灣區 人口普查

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