加州政府與媒體溝通不如以往流暢 新聞界質疑

加州政府被指與媒體溝通不夠流暢。圖為州長紐森接受媒體採訪。（Getty Images）

加州 政府規模龐大，包括230個部門，23萬4000名政府員工，會計年度預算高達3000億元。如此龐大的一個州政府，特別需要其對外溝通、公關部門來回覆新聞界查詢，對外發送新聞稿，讓加州民眾能理解、評估整個龐大州政府體系的運作。然而最近整個州府對外訊息傳送、對外溝通，未能如同過去一般公開流暢，引起新聞界的質疑。

代表州議會記者的「加州議會記者協會」(the Capitol Correspondents Association of California) 有鑒於新聞媒體面臨挑戰，包括政府機關要求記者採訪前先提送問題等，對外發布應付報導州府新聞時所面臨困難之相關指示。

「加州議會記者協會」總裁扎瓦拉 (Ashley Zavala) 為沙加緬度電視台KCRA報導州政府的政治新聞記者。他說，之所以採取如此非尋常性決策，用以對付報導龐大州府官僚機關辦法，主因是這些年來報導紐森 州長、加州立法、行政機關時所面臨的種種問題。這些問題在三年疫情 影響下，顯得格外嚴重，因為疫情期間政府機關改用數位傳播，整個溝通方式改變了州府發布新聞的方式。

札瓦拉指出：「新冠疫情引發許多官僚行為問題，有些政府機關對處理新聞界要求顯得懶散。」許多政府機關與新聞媒體的溝通方式，包括現場記者招待會回答記者所提問題，記者詢問消息的電話線等，於新冠疫情期間全遭取消，直到晚近才慢慢恢復。

州府新聞官員於疫情期間處理新聞的方式逐漸成形，如書面回覆，結果政府與民眾之間的距離加深，同時新聞內容也變得更模糊。

一般官僚體系不太歡迎任何新聞界審查，新聞媒體要求政府機關負起服務民眾的責任，因此兩者之間會產生衝突。然而最近年間數位傳播盛行，報導州議會記者已減少許多，而且政治人物喜用社交媒體傳播訊息，這種潮流在新冠疫情影響下尤為盛行，改變媒體監督運作。

「第一條憲法修正案聯盟」(First Amendment Coalition) 法律主任裘伊 (David Joy) 表示，上述種種因素造成「公開、誠實、透明的溝通方式」(open, honesty, and transparent communication) 走下坡。「第一條憲法修正案聯盟」為一倡導自由媒體與透明公開政府的非營利事業組織。

專家指出，許多政府機關發出的書面回覆是虛偽的，讓他們懷疑政府部門是否蓄意隱藏訊息。他們強調，媒體是在探討複雜、科學性的問題，這些問題無法藉由電郵溝通來澄清。