消失百年湖因融雪復活 金恩斯縣柯科蘭憂心被淹沒

消失百年的杜拉瑞湖重新復活，人們擔心春季融雪會淹沒金恩斯縣柯科蘭整座城市。（美聯社）

隨著加州 內華達山脈（Sierra Nevada）各個山峰今年降雪量創下一世紀以來的新高，引發了人們對融雪可能造成洪水 氾濫的憂慮，尤其是金恩斯縣（Kings County）的柯科蘭（Corcoran）。

在這座人口2萬2500的聖荷昆谷（San Joaquin Valley）城市，這個冬季的暴雨 讓已消失百年的杜拉瑞湖（Tulare Lake）重新復活，大部分農田和一些道路已被淹沒。有人說，洪水淹沒柯科蘭和設在當地的州立監獄只是時間早晚的問題。

為了防止災難發生，柯科蘭已開始進行防禦工作，目標是將15哩長的堤防加高約4呎。然而，當地政府沒有資金做這件事，卻希望在幾周內完成這項工作。柯科蘭市府經理加茲卡（Greg Gatzka）說：「我不想這麼說，但是，如果現在不做，就來不及了。」

接下來幾個月，春季融雪可能隨時讓無法控制的洪水湧進柯科蘭。該市已開始動用其有限的儲備金，與地方防洪局合作擴建堤防，並已選定一個承包商負責加高部分位於水面下的堤岸。

但加茲卡坦言，就算聯邦和加州的緊急事務官員來到金恩斯縣、肯恩縣（Kern County）和杜拉瑞縣（Tulare County）協助受洪水威脅的社區，也很難籌到這項工程所需的1700萬元到2100萬元。

事實上，柯科蘭這條14.5哩長的堤防6年前進行過大翻修，當時防洪局提出了一項物業稅法案為這項工程籌措資金。

問題是，這條堤防當初是以防範110萬畝呎（acre-feet）洪水的標準設計的，如今已不夠用，根本無法抵抗這個冬季從山上傾瀉而下的徑流，導致消失的湖泊重新出現。更大的隱憂是春季的融雪，內華達山脈南部今年的積雪量是歷史平均的三倍，一旦融雪，下游系統沒有能力可以處理。

戴維斯加大地球與行星科學教授品特（Nicholas Pinter）說：「每一場洪災其實都是過去規畫的失誤造成的。」

金恩斯縣官員表示，截至上周，約有101平方哩的土地已被重新出現的杜拉瑞湖淹沒，大部分是農場。上一次發生農田被淹沒的情況是在1983年，用了將近兩年的時間才將水排乾。