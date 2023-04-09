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擬拒Walgreens合作 聯邦法擋紐森

編譯廖宜怡╱綜合報導
礙於聯邦法律，加州州長紐森無法如願與華格林（Walgreens）結束合作關係。（美聯社）
礙於聯邦法律，加州州長紐森無法如願與華格林（Walgreens）結束合作關係。（美聯社）

在連鎖藥房華格林（Walgreens）表示不再供應墮胎藥物給多個共和黨做出威脅的州之後，加州州長紐森（Gavin Newsom）上個月宣布將結束與華格林的業務往來。不過，紐森強硬的立場可能得做出妥協。

衛生法律專家表示，加州在法律上有義務透過加州大規模的「聯邦醫療補助」計畫（Medicaid）繼續與華格林做生意。公共紀錄數據顯示，加州去年付給華格林的費用高達15億元。

紐森政府表示，他們會繼續遵守聯邦法律，透過「加州醫療補助」計畫（Medi-Cal）付費給華格林。法律學者警告，如果加州停止支付使用「加州醫療補助」計畫在華格林配藥的處方費用，加州就會違反聯邦法律。聯邦法律規定，病患可以在任何經過批准的藥房配藥。

加州醫療服務局（California Department of Health Care Services）發言人卡瓦（Tony Cava）在一份聲明中說：「加州無意採取任何違反聯邦醫療補助計畫的要求，或可能破壞低收入民眾獲得醫療服務的行動。」

紐森發言人約克（Anthony York）表示，推文不是既定政策，州長不會採取任何會傷害需要獲得醫療服務的民眾的行動。約克說，華格林甚至已經被邀請重新簽定紐森上個月取消、價值5400萬元的合約。

蘇諾瑪州立大學（Sonoma State University）麥昆（David McCuan）表示，紐森先前的聲明是對外的說法，並不是實質的行動。他認為，紐森及其政府「誇大了他們的聲明，但實際上並沒有兌現」。

在美國第二大連鎖藥房華格林表示不會在墮胎藥物不合法的州銷售這類產品後，紐森3月6日推文強硬表示，加州將不再與華格林或置婦女生命於危險之中的懦弱之徒做生意。

這項聯邦法律的目的在確保「聯邦醫療補助」計畫的病患可以選擇在哪裡獲得醫療服務，包括處方藥，而華格林等獲得「聯邦醫療補助」計畫批准的供應商，同樣也受到醫療補助法律的保護。法律和「聯邦醫療補助」計畫專家表示，這使得紐森政府很難取消華格林與加州合作的資格。

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