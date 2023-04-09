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1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

加州人擁房率18.35% 全美最低

洛杉磯訊
全美房屋自有率最低的五州。（KTLA）
全美房屋自有率最低的五州。（KTLA）

一項研究顯示，在加州4000萬居民中，只有700萬人自己擁有房產權，占有率僅18.35%，成為全美擁房率最低的州。

根據Ruby Home Luxury Real Estate的這項調查，全美擁房率最低的五個州按由低到高的順序分別是加州、夏威夷、紐約、阿拉斯加、內華達州。擁房率最高的州為緬因州（Maine），其次是西維吉尼亞（West Virginia），佛蒙特州（Vermont），懷俄明（Wyoming）以及密蘇里（Missouri）。

加州擁房率全美最低恐不是什麼新鮮事了。加州有全美最貴的房源，房子供不應求，加上利息升高，新冠疫情影響仍然存在，讓大部分人買不起房子，買房夢始終還是「夢」。

這項調查指出，加州3950萬人口居住在1350萬個單位住房中。這些房子中，僅726萬單位的房子是由其房主居住的。由此可見，大部分居民是租房子住，或與其他家庭成員、室友居住。

該項研究的發言人認為，加州人口和地理、經濟的複雜性讓加州人買房十分困難。

近期還有一項研究顯示，加州人口已連續三年下降。自2021年7月至2022年7月間，加州人口減少了34萬3000人。

加州擁房率全美最低。（Pexels）
加州擁房率全美最低。（Pexels）

加州 疫情 佛蒙特州

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