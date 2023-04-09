鮭魚季恐禁捕 漁業社區尋救濟

加州鮭魚季可能關閉，漁業社區恐懼加深。(Getty Images)

加州 漁業界7日呼籲，須迅速向因加州海岸的季節性休閒與商業鮭魚捕撈活動關閉、而受到影響的民眾，提供聯邦救濟。州府官員與知名政界人士也加入聲援行列，包括才剛榮退的前眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi)。

州長紐森 要求美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)發布聯邦漁業災難聲明，其將可加速聯邦政府對因關閉鮭魚季而遭到經濟損失的漁業社區救濟。

根據加州魚類與野生動物部門數據，2023年預估，沙加緬度河奇努克鮭魚與克拉瑪斯河鮭魚(Klamath River fall chinook salmon)是有紀錄以來群種預測數量最低的一次。太平洋漁業管理委員會6日建議關閉2023年鮭魚季，預計國家海洋漁業局將於5月中旬發布。這是有史以來第二次，第一次是在2008年。

美國眾議員霍夫曼(Jared Huffman)表示，許多漁業社區工作者長期倚賴健康鮭魚養殖，鮭魚需要水資源才可存活。農業利益、漁業與生態系統水資源，目前處於失衡狀態。裴洛西指出，農業與漁業必須受到尊重與相應平衡，農業是加州主導產業，漁業則是其中一部分。

「金州鮭魚協會」資深政策主任馬克麥納斯(John McManus)表示，加州有數萬人依靠捕撈鮭魚維生，若關閉鮭魚季，救災物資需快速分發，因為整個沿海地區充滿恐懼慌亂，許多家庭都在想辦法支付今年帳單，「我認識從事鮭魚行業者，多數人在銀行沒有一兩年緩衝現金可度過無收入的一年。」

紐森政府將沙加緬度河流鮭魚數量偏低、歸咎於長期乾旱、野火、有害藻類大量繁殖等因素。鮭魚有三年的生命周期，代表今年應出現在海中的鮭魚、應於2020年出生，這段期間也是加州史上最乾旱的三年時間開始。加州自然資源局長克勞芙特(Wade Crowfoot)表示，上個世紀，加州已失去超過90%鮭魚自產卵棲息地，因為修建水壩。他強調，政府已批准插於克拉瑪斯河沿岸的四座水電站大水壩。

許多來自漁業社區人士則批評，加州水資源管理政策將農業利益、置於需要足夠水流才可生存的鮭魚之上。紐森2月曾暫停環境法規、允許水務官員在水庫儲存更多水，但被環保人士批評，犧牲環保與瀕危魚類，而優先考慮城市與農民。