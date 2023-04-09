人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

克倫普（左）向華德迪士尼展示小小世界的原型。（摘自迪士尼網頁）

華德迪士尼 （Walt Disney）一生中雇用過最糟的動畫師羅利・克倫普（Rolly Crump）2023年3月12日在家中過世，終年93歲。不過所謂的「最糟」只是克倫普的自嘲，用早年經歷提醒自己不斷精進，而在1996年退休 之時，他已經為安那罕的迪士尼樂園 留下三座歷久彌新的遊樂設施，分別是「小小世界」（It's a Small World）、「幽靈公館」（Haunted Mansion）與魔法提基屋（Enchanted Tiki Room）。

1930年出生的克倫普，原來的名字叫Roland，但是因為華德迪士尼老記不住，反而綽號Rolly更為人所知。克倫普從小就受漫畫的影響，兒童時期就開始將知名廣播劇的情節畫成漫畫，但是當他在1952年受Eric Larson雇用成為迪士尼一員時，人們都虧他大概是動畫界最差的人才了，因此他終身都以此自嘲。

不過，當年當個動畫師並不有錢，周薪35元的克倫普邊製作彼得潘（Peter Pan）、小姐與流氓（Lady and the Tramp）、睡美人（Sleeping Beauty）、101忠狗（101 Dalmatians），還得在周末當土木工才能度日。克倫普的才華最後終於得到華德迪士尼的青睞，在1959年成為迪士尼樂園的一員。

克倫普在紀錄片中說，華德迪士尼最厲害的地方就是，能夠將願景一步步實現成真，就像迪士尼樂園一樣。不過，克倫普的第一個作品並未成真，仿效自綠野仙蹤（Wizard of Oz）的Ozland從未動土，但他之後的魔法提基屋卻大受歡迎。當他與其他人向華德迪士尼說明構想時，華德迪士尼還一度以為他們真的要在裡面養鳥，還警告他們不能把鳥關在籠子裡，「因為這樣大便會掉進餐盤」。他們好不容易才說清楚，魔法提基屋裡的是機械鳥，華德迪士尼這才放心。

受到1964年世界博覽會（1964 New York World's Fair）的啟發，克倫普的團隊最後完成了350具玩偶，成為小小世界的雛形，每隔15分鐘就出現一次的玩偶兵團，到現在還是小小世界的必看場景。他的其他傑作還有幽靈公館，依據是19世紀的工業魔法幻想，以及Knott's Bear-y Tales奇幻之旅。

至於哪一項是他的最愛，克倫普說，「每一個都是心頭好」，因為他喜歡挑戰，喜歡被要求去做從沒做過的事，一旦達成就會興奮無比，因為腦中構想的東西竟然能夠成真。