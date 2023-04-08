布朗若年輕 將挑戰拜登爭大位

前州長布朗稱，若再年輕點，他會參加初選挑戰拜登。（美聯社）

前加州 州長布朗（Jerry Brown）最近在接受Politico記者馬丁（Jonathan Martin）的採訪時說，如果他再年輕些，他會參加初選，向總統拜登 （Joe Biden）發起挑戰。

在周五（7日）年滿85歲的布朗，對馬丁談到總統職位時說：「我可以勝任這項工作，但我認為政治無法對付我的年齡。」在整篇文章中，馬丁不遺餘力地向讀者展示他做出了何等努力，才從一個難纏的布朗口中套出他的回答。關於拜登的問題，馬丁寫道，他花了很大力氣 「步步緊逼......，才引出他對拜登的實際看法，但這是值得的。」

布朗說，拜登從屬於 「東海岸天主教民主政治」（Eastern seaboard Catholic Democratic politics），這個團體對 「鑄就了今天的我們，並將我們團結在一起的真理」持有深深的敬意，但卻無法對 「變化了的情況」作出應變。

這位前州長拒絕支持拜登即將進行的連任競選，他說：「嗯，你知道，這取決於還有哪些其他選擇。」

馬丁在談到布朗時寫道：「如果他再年輕一點，是的，他承認會發起一場屬於自己的初選。他回憶起1980年他對當時的總統卡特（Jimmy Carter）提出的 『非常愚蠢 』的挑戰時說：『要想阻止我可能很難』。」

文章還描繪了布朗對拜登的初選挑戰會是什麽樣子，馬丁寫道：「布朗聽起來與今天的自由主義者很不一樣」，因為這位前州長 「在很大程度上回避了身份問題，也許更值得注意的是，他似乎對川普 （Donald Trump）時代對美國民主的威脅不以為然，而這些威脅令許多左派和中派人士感到震驚。」

布朗說，他想關注的核心問題是氣候變化、無家可歸、住房和教育。不難想像，布朗這一假想的初選挑戰會吸引那些對拜登持懷疑態度的左派學者的支持，例如格雷（Briahna Joy Gray）和馬泰（Aaron Maté），他們認為民主黨對川普及共和黨的關注，分散了人們對階級問題的注意力。

然而，這篇採訪的首要主題是，布朗對現在兩黨達成的共識持懷疑態度，即應將中國作為美國的對手對待。有一次，布朗甚至警告說，如果美國人被基於身份的文化戰爭所分裂，則將有一股不明的力量發起一場與中國的實際戰爭，這樣就可以團結起來對付一個共同的敵人。

他還淡化了中國的人權侵犯行為，說 「我們自身所為並不完美，所以我們應該有些許謙遜。」他駁斥了對今年早些時候飛越美國的間諜氣球的擔憂。

布朗也對其他知名的加州政治家如副總統賀錦麗（Kamala Harris）、州長紐森（Gavin Newsom）和前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）發表了看法。