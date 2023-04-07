洛僑宴700人出席 蔡英文過境美劃句點

蔡英文在致詞中回顧了自己2018年的拜訪，並表示全球在過去3年受到限制，台灣也不例外。。（記者張庭瑜/攝影）

蔡英文 10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」於4日結束訪問行程後，在返台前最後一站過境洛杉磯 。 5日於下榻飯店舉辦僑宴，到場超過700人，不少美國政要如朴銀珠、趙美心等人也前來共襄盛舉。

本次僑宴也邀請到許多僑領、民選官員、如台灣立法委員陳歐珀、陳明文、加州 副州長康伊蓮 (Eleni Koulanakis)、國會議員薛爾曼(Brad Sherman)、艾薩(Darrell Issa)、趙美心、朴銀珠、 康納(Ro Khanna)、加州議會議員謝德智(Tri Ta)、國策顧問田詒鴻、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、台灣會館副董事長吳兆峯、僑務諮詢委員遲景林、中華會館主席李金生等人。

在總統蔡英文訪問美國期間，副州長康伊蓮表示非常歡迎台灣總統過境加州。（記者張庭瑜/攝影）

美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)、駐美代表蕭美琴、僑務委員會委員長徐佳青也一同陪同蔡英文赴當晚僑宴。現場場面壯觀，右邊懸掛著五面中華民國國旗，左邊則是五面美國國旗。

羅森柏格在餐會致詞時，表達了對台灣的高興和支持。（記者張庭瑜/攝影）

田詒鴻表示大家都很興奮，因為蔡英文總統再次訪美，且一直關心台灣人在美國的生活，特別關注台灣第二代和台灣的發展。她本次的過境讓台灣人很高興。

朴銀珠表示，台灣和美國必須建立強大的關係，以保護台灣不受攻擊。她表示，如果台灣受到攻擊，將對亞太地區的和平和安全造成重大影響。在國會中議員不時都有討論台美貿易、能源和軍備等多個問題，並提倡了一些法案，她也指出，在會議上，不論是共和黨和民主黨都表達了對台灣的支持。

羅森柏格餐會中致詞時表達對台灣的高興和支持。作為美國在台代表，她強調了多元性、繁榮和教育的重要性，並強調了民主和文化的共享。羅森柏格還提到了台灣是美國最大的貿易夥伴，並強調了經濟夥伴關係的重要性。

蔡英文在致詞中表示很高興能夠見到大家，並回顧了自己2018年時的拜訪。她表示過去三年，全球都受到限制，而台灣也不例外。但因為有在美國各地的鄉親們，在各個方面支援台灣，才能夠讓全世界更關注台灣。她提到當台灣口罩為各國所需要時，大家也在協助；當台灣需要積極爭取時，大家也在為台灣發聲，這就是台灣。她相信在場的每一位鄉親都貢獻了自己的力量和心力，讓台灣更好。她感謝大家一直以來對台灣的支持和付出。

而本次僑宴能成功圓滿，除了駐洛杉磯經文處及僑教中心的籌辦，最重要是志工的傾情投入。僑務委員溫玉玲表示，今年僑胞熱情更勝2018年小英總統的到訪。但是今年也比往年安全程序更加嚴格，主要是因為中國不斷的挑釁，以及美國對維安的考量，所以必需隨時做許多「微調」，因此需要比往年有更多志工，在四周之內召集總共60位志工，來自多個社團，分別為安全組、餐排組、報到組、照相組、及禮物組。稱之為總統級志工。多數志工必須專心執行勤務，無法用餐。