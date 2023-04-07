趙美心：蔡英文是亞洲民主傑出領導人

趙美心出席僑宴致詞，歡迎蔡英文總統來到洛杉磯和美國。（趙美心辦公室）

洛杉磯 僑界5日晚舉行宴會歡迎蔡英文 總統過境訪問，華裔聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）出席，她發言表示，蔡英文總統是亞洲重要民主政治體系的傑出領導人。

這場歡迎晚會在蔡英文下榻的朋那維丘旅館（Westin Bonaventure Hotel）舉行，南加州700位各界人士出席。聯邦眾議員趙美心在晚宴致詞時，介紹自己是國會議員，代表着洛杉磯縣聖蓋博谷選區，以及生活在這裡的人數眾多、充滿活力的台灣移民社區。「作為國會台灣核心小組的長期成員，我歡迎蔡英文總統來到我們的洛杉磯地區。」

趙美心指出，「蔡英文總統是亞洲重要民主政治體系的傑出領導人。她的到訪是一個機會，來慶祝美國和台灣之間的持久友誼，並在我們這兩個民主政治體系之間，建立更牢固的聯繫。」

在經濟方面，「台灣是美國第九大貿易夥伴，這種夥伴關係直接支撐了18萬8000個美國人的就業崗位。由於台灣是世界貿易組織的長期成員，我正在透過自己在眾議院籌款委員會的職位，致力於通過全面的自由貿易協定，再加深我們的伙伴關係。」

趙美心表示，歡迎蔡英文總統來到洛杉磯和美國，期待着雙方繼續共同努力，以促進美台兩地的共同繁榮和安全。