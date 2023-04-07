我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿蔡麥會 中國再制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

趙美心：蔡英文是亞洲民主傑出領導人

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
趙美心出席僑宴致詞，歡迎蔡英文總統來到洛杉磯和美國。（趙美心辦公室）
趙美心出席僑宴致詞，歡迎蔡英文總統來到洛杉磯和美國。（趙美心辦公室）

洛杉磯僑界5日晚舉行宴會歡迎蔡英文總統過境訪問，華裔聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）出席，她發言表示，蔡英文總統是亞洲重要民主政治體系的傑出領導人。

這場歡迎晚會在蔡英文下榻的朋那維丘旅館（Westin Bonaventure Hotel）舉行，南加州700位各界人士出席。聯邦眾議員趙美心在晚宴致詞時，介紹自己是國會議員，代表着洛杉磯縣聖蓋博谷選區，以及生活在這裡的人數眾多、充滿活力的台灣移民社區。「作為國會台灣核心小組的長期成員，我歡迎蔡英文總統來到我們的洛杉磯地區。」

趙美心指出，「蔡英文總統是亞洲重要民主政治體系的傑出領導人。她的到訪是一個機會，來慶祝美國和台灣之間的持久友誼，並在我們這兩個民主政治體系之間，建立更牢固的聯繫。」

在經濟方面，「台灣是美國第九大貿易夥伴，這種夥伴關係直接支撐了18萬8000個美國人的就業崗位。由於台灣是世界貿易組織的長期成員，我正在透過自己在眾議院籌款委員會的職位，致力於通過全面的自由貿易協定，再加深我們的伙伴關係。」

趙美心表示，歡迎蔡英文總統來到洛杉磯和美國，期待着雙方繼續共同努力，以促進美台兩地的共同繁榮和安全。

蔡英文 洛杉磯 趙美心

上一則

蔡過境3天 陸僑動員上千 有人掛彩

下一則

洛僑宴700人出席 蔡英文過境美劃句點

延伸閱讀

一洲焦點／蔡英文如何贏得美國信任

一洲焦點／蔡英文如何贏得美國信任
如何看待疑美論？蔡英文：強烈感受美方對台灣的支持

如何看待疑美論？蔡英文：強烈感受美方對台灣的支持
史丹福學者：蔡英文是有史以來台灣最好的總統

史丹福學者：蔡英文是有史以來台灣最好的總統
蔡英文：外交政策確保台灣最佳利益 盼未來總統延續

蔡英文：外交政策確保台灣最佳利益 盼未來總統延續
出訪憂對岸干擾？蔡英文：盼中國自我克制不用過度反應

出訪憂對岸干擾？蔡英文：盼中國自我克制不用過度反應
馬英九稱兩岸同屬中華民國 蔡英文：這是1970年代論述

馬英九稱兩岸同屬中華民國 蔡英文：這是1970年代論述

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
夏伯倫公園櫻花樹近期接連被盜剪枝條，短短兩周之內，就有約60%的櫻花樹遭竊賊砍伐。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱大盜洗劫賞櫻聖地 華翁18年心血付東流

2023-03-31 16:14
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
在被「熟人」詐騙的案件中，騙子最具有代表性的伎倆就是假扮有錢人。（Pixabay）

華人圈「殺熟盤」 4套路博信任 陌生人獻殷勤 都得小心

2023-03-30 14:41

超人氣

更多 >
50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品

50歲以後 身邊至少要備有這3類營養補充品
看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅

看似簡單…水煮蛋「完美」剝殼有訣竅
「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她

「老娘受夠了」校車司機不堪學生霸凌 車上飆罵網卻全挺她
接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音

接到陌生來電千萬別先開口 AI詐騙3秒就能偷走你的聲音
中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治

中國天空步道 張家界4人相約跳崖…3墜亡1服毒送醫不治